Филипп Будковский: Вместо «Анжи» еду на сборы с «Шахтером»

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Украинец выступал в составе махачкалинской команды на правах аренды. За «Анжи» он сыграл в 19 матчах, в которых забил пять мячей. Ранее сообщалось об интересе к Будковскому со стороны «Уфы».

12 января «Шахтер» выйдет из отпуска, после чего у команды запланирован медосмотр в Киеве. 14 января «горняки» отправятся на первй сбор в Испанию.

— С «Анжи» в итоге на сборы не поехал, — приводит matchday.ua слова Будковского. — На день приехал в Москву, но мне позвонили и сказали возвращаться в Киев, чтобы ехать на сборы с «Шахтером».