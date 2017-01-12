Филипп Будковский: Вместо «Анжи» еду на сборы с «Шахтером»
Нападающий «Анжи» Филипп Будковский сообщил, что начнет подготовку к весенней части сезона вместе с «Шахтером».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Украинец выступал в составе махачкалинской команды на правах аренды. За «Анжи» он сыграл в 19 матчах, в которых забил пять мячей. Ранее сообщалось об интересе к Будковскому со стороны «Уфы».
12 января «Шахтер» выйдет из отпуска, после чего у команды запланирован медосмотр в Киеве. 14 января «горняки» отправятся на первй сбор в Испанию.
— С «Анжи» в итоге на сборы не поехал, — приводит matchday.ua слова Будковского. — На день приехал в Москву, но мне позвонили и сказали возвращаться в Киев, чтобы ехать на сборы с «Шахтером».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter