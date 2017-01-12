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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28398106/
12 января 2017, 8:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

РФПЛ стала седьмой лигой в мире по суммарной стоимости футболистов

Российская футбольная Премьер-лига по итогам финансового года УЕФА, который совпадает с сезоном-2015/16, заняла седьмое место в мире по суммарной рыночной стоимости игроков.

Общая стоимость футболистов, которые выступали в минувшем сезоне в РФПЛ, составила €895 млн, следует из отчёта УЕФА. ФНЛ по стоимости игроков занимает 48-е место в рейтинге.

Лидером является английская Премьер-лига — € 4,4 млрд. В пятёрку также входят испанская Примера (€ 3,25 млрд), итальянская Серия А (€ 2,575 млрд), немецкая Бундеслига (€ 2,38 млрд) и французская Лига 1 (€ 1,56 млрд).
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