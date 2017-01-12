РФПЛ стала седьмой лигой в мире по суммарной стоимости футболистов
Российская футбольная
Премьер-лига по итогам финансового года УЕФА, который совпадает с сезоном-2015/16, заняла седьмое место в мире по суммарной рыночной стоимости игроков.
Общая стоимость футболистов, которые выступали в минувшем сезоне в РФПЛ, составила €895 млн, следует из отчёта УЕФА. ФНЛ по стоимости игроков занимает 48-е место в рейтинге.
Лидером является английская
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