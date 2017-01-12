РФПЛ заняла девятое место в Европе по приросту посещаемости

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По сравнению с сезоном-2014/15, количество зрителей на матчах РФПЛ в следующем сезоне увеличилось почти на 187 тыс. (2 млн 473 тыс. против 2 млн 660 тыс.). По этому показателю лидирует чемпионат Швеции (прирост составил 679 тыс.), за ним располагаются Испания (658 тыс.) и Израиль (487 тыс.).

Всего 13 европейских лиг достигли отметки прироста в 100 тыс., а в трех чемпионатах наблюдалось аналогичное уменьшение посещаемости. В эту группу входят чемпионаты Франции (сокращение на 514 тыс. УЕФА связывает с выходом в Лигу 1 клубов с маленькими стадионами), Румынии (минус 214 тыс. в связи с сокращением количества команд и матчей) и Украины («снижение посещаемости на 200 тыс. связано с экономическим и политическим контекстом, а также с вопросами безопасности», — говорится в отчете УЕФА).

В сезоне-2015/16 матчи европейских лиг посетило 170 млн болельщиков, из них 55 млн — в Англии и Германии. В очередном сезоне отмечен существенный (на 2,6 млн) прирост зрителей, а в 14 лигах установлены рекорды посещаемости за последнее десятилетие.

Футбол уступает регби

УЕФА также представил рейтинг 50 самых посещаемых спортивных соревнований мира. Первое место занимает «Кубок шести наций» по регби. Турнир проводится каждый год, состоит из 15 матчей, средняя посещаемость — 72 тыс. зрителей. Второе место — Национальная футбольная лига (НФЛ, американский футбол), средняя посещаемость матчей которой — 68,4 тыс зрителей.

Футбол занимает третье место — средняя посещаемость чемпионата мира 2014 года в Бразилии составила 53 592 зрителя. На четвертой строчке — чемпионат мира по регби 2015 года в Англии — 51 621 зрителей. Чемпионат Европы по футболу 2016 года во Франции в рейтинге не учтен, однако он занял бы пятое место (47 594 зрителя), опередив континентальное первенство четырехлетней давности в Польше и Украине (46 481).

Самой посещаемой футбольной лигой Европы является немецкая бундеслига (седьмое место в рейтинге). РФПЛ занимает 46-ю строчку.

Подъем в строительстве стадионов

В отчете УЕФА отмечается, что в Европе заметен подъем в области возведения стадионов. «С 2013 по 2017 проводились строительство или реконструкция 58 клубных арен (для сравнения, в период с 2008 по 2012 гг. — 23 стадионов)», — сообщается в отчете. По данным УЕФА, начиная с 2007 года, больше всего крупных проектов новых стадионов Европы осуществлялось в Турции (18), Польше (14) и России (14).