РФПЛ — шестая лига в Европе по размеру средней зарплаты футболистов
Клубы Российской футбольной
Премьер-лиги в среднем за сезон тратят £ 35,2 млн (около € 40,5 млн) на зарплаты футболистам.
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Такая цифра приводится в годовом финансовом отчёте УЕФА. Общая сумма, которая уходит на зарплаты за год, составляет в России £ 563 млн (€ 649 млн). Этот показатель — шестой в Европе.
Лидером рейтинга является английская
Отметим, что клубы РФПЛ расходуют на зарплаты футболистам 76% от общего дохода. В АПЛ эта цифра составляет 61%, в Бундеслиге — 52%, в Серии А — 69%.
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