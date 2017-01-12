Такая цифра приводится в годовом финансовом отчёте УЕФА. Общая сумма, которая уходит на зарплаты за год, составляет в России £ 563 млн (€ 649 млн). Этот показатель — шестой в Европе.



Лидером рейтинга является английская Премьер-лига. В среднем за год на зарплаты там тратят € 155 млн, в сумме — € 3,1 млрд. На втором месте с большим отставанием следует немецкая Бундеслига (€ 80,1 млн в среднем, € 1,44 млрд в целом), на третьем — итальянская Серия А (€ 75,5 млн, € 1,5 млрд).



Отметим, что клубы РФПЛ расходуют на зарплаты футболистам 76% от общего дохода. В АПЛ эта цифра составляет 61%, в Бундеслиге — 52%, в Серии А — 69%.