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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28398071/
12 января 2017, 8:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

РФПЛ — шестая лига в Европе по размеру средней зарплаты футболистов

Клубы Российской футбольной Премьер-лиги в среднем за сезон тратят £ 35,2 млн (около € 40,5 млн) на зарплаты футболистам.

Клубы Российской футбольной <nobr>Премьер-лиги</nobr> в среднем за сезон тратят £ 352 млн (около € 405 млн) на зарплаты футболистам. Увеличить
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Такая цифра приводится в годовом финансовом отчёте УЕФА. Общая сумма, которая уходит на зарплаты за год, составляет в России £ 563 млн (€ 649 млн). Этот показатель — шестой в Европе.

Лидером рейтинга является английская Премьер-лига. В среднем за год на зарплаты там тратят € 155 млн, в сумме — € 3,1 млрд. На втором месте с большим отставанием следует немецкая Бундеслига (€ 80,1 млн в среднем, € 1,44 млрд в целом), на третьем — итальянская Серия А (€ 75,5 млн, € 1,5 млрд).

Отметим, что клубы РФПЛ расходуют на зарплаты футболистам 76% от общего дохода. В АПЛ эта цифра составляет 61%, в Бундеслиге — 52%, в Серии А — 69%.
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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) занимает седьмое место среди мировых клубных чемпионатов по суммарной рыночной стоимости игроков. Об этом говорится в годовом финансовом отчете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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