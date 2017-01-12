УЕФА: РФПЛ занимает седьмое место в мире по суммарной стоимости игроков

УЕФА представил отчет за 2015 финансовый год, однако обычно финансовый год не совпадает с календарным. Так, в отчете используются данные по всему сезону-2015/16.

Суммарная рыночная стоимость футболистов РФПЛ составляет €895 млн, это седьмой показатель в мире. Лидирует Англия — €4,4 млрд, за ней следуют Испания (3,25 млрд), Италия (2,575 млрд), Германия (2,38 млрд), Франция (1,56 млрд) и Турция (947 млн).

Восьмое место занимает Бразилия (867 млн), Китай располагается на 16-й строчке (354 млн). Очевидно, что эта цифра не включает в себя переходы текущего трансферного окна.

По оценкам УЕФА, Футбольная национальная лига (ФНЛ), второй по силе дивизион российского футбола, занимает 48-е место в данном рейтинге. Суммарный показатель при этом не указан.

«В европейских лигах сосредоточено преобладающее большинство (82 процента) талантливых игроков мира, причем 48 процентов из них играют в Англии, Германии, Италии и Испании», — говорится в отчете, и при этом отмечается, что оценка проводилась по рыночной стоимости игроков, которая не всегда совпадает с реальной.