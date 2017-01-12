УЕФА: РФПЛ занимает седьмое место в мире по суммарной стоимости игроков
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российская футбольная
премьер-лига (РФПЛ) занимает седьмое место среди мировых клубных чемпионатов по суммарной рыночной стоимости игроков. Об этом говорится в годовом финансовом отчете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
УЕФА представил отчет за 2015 финансовый год, однако обычно финансовый год не совпадает с календарным. Так, в отчете используются данные по всему сезону-2015/16.
Суммарная рыночная стоимость футболистов РФПЛ составляет €895 млн, это седьмой показатель в мире. Лидирует Англия — €4,4 млрд, за ней следуют Испания (3,25 млрд), Италия (2,575 млрд), Германия (2,38 млрд), Франция (1,56 млрд) и Турция (947 млн).
Восьмое место занимает Бразилия (867 млн), Китай располагается на 16-й строчке (354 млн). Очевидно, что эта цифра не включает в себя переходы текущего трансферного окна.
По оценкам УЕФА, Футбольная национальная лига (ФНЛ), второй по силе дивизион российского футбола, занимает 48-е место в данном рейтинге. Суммарный показатель при этом не указан.
«В европейских лигах сосредоточено преобладающее большинство (82 процента) талантливых игроков мира, причем 48 процентов из них играют в Англии, Германии, Италии и Испании», — говорится в отчете, и при этом отмечается, что оценка проводилась по рыночной стоимости игроков, которая не всегда совпадает с реальной.
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