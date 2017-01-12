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12 января 2017, 0:58 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Антон Миранчук получил травму на тренировке

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в среду получил травму стопы на тренировке, сообщает официальный сайт клуба.

Проведенное обследование выявило проблему, требующую хирургического лечения. В ближайшее время футболист вылетит в Рим, где будет проведена операция. Спустя несколько дней он вернется в расположение команды, где и будет проходить восстановительные процедуры. Ориентировочный срок реабилитации 1−1,5 месяца.

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