Антон Миранчук получил травму на тренировке

Проведенное обследование выявило проблему, требующую хирургического лечения. В ближайшее время футболист вылетит в Рим, где будет проведена операция. Спустя несколько дней он вернется в расположение команды, где и будет проходить восстановительные процедуры. Ориентировочный срок реабилитации 1−1,5 месяца.