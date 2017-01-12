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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28397558/
12 января 2017, 1:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Попов: Мой уход из «Спартака» — это слухи. Сейчас не время думать о деньгах

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов опроверг слухи об уходе из московского клуба и заявил, что намерен добиться с командой чего-то значимого, прежде чем её покинет.

«То, что я перехожу в Турцию, — это слухи. Я являюсь игроком “Спартака”, с которым у меня контракт до 2019 года и вместе с которым я хочу стать чемпионом. В футболе есть люди, которые ничего не добились в жизни, а занимаются только распространением слухов. Сейчас не то время в моей карьере, чтобы думать о деньгах. Я несу ответственность за свои слова.

На данный момент думаю только о “Спартаке” и не хочу думать о чём-либо ещё. Прошлым летом ко мне был интерес из Италии, но я решил остаться в Москве. Хочу добиться с красно-белыми чего-то значимого. Это самый большой клуб в России, но в РФПЛ серьёзная конкуренция. “Спартак” долгое время не выигрывал трофеев, а сейчас пришло время, чтобы это изменить», — цитирует Попова Gong.bg.

В текущем сезоне Попов провёл в Российской футбольной Премьер-Лиге 12 матчей, забил два мяча и сделал голевую передачу.

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