Попов: Мой уход из «Спартака» — это слухи. Сейчас не время думать о деньгах
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов опроверг слухи об уходе из московского клуба и заявил, что намерен добиться с командой
чего-то значимого, прежде чем её покинет.
«То, что я перехожу в Турцию, — это слухи. Я являюсь игроком “Спартака”, с которым у меня контракт до 2019 года и вместе с которым я хочу стать чемпионом. В футболе есть люди, которые ничего не добились в жизни, а занимаются только распространением слухов. Сейчас не то время в моей карьере, чтобы думать о деньгах. Я несу ответственность за свои слова.
На данный момент думаю только о “Спартаке” и не хочу думать о
В текущем сезоне Попов провёл в Российской футбольной
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