«То, что я перехожу в Турцию, — это слухи. Я являюсь игроком “Спартака”, с которым у меня контракт до 2019 года и вместе с которым я хочу стать чемпионом. В футболе есть люди, которые ничего не добились в жизни, а занимаются только распространением слухов. Сейчас не то время в моей карьере, чтобы думать о деньгах. Я несу ответственность за свои слова.



На данный момент думаю только о “Спартаке” и не хочу думать о чём-либо ещё. Прошлым летом ко мне был интерес из Италии, но я решил остаться в Москве. Хочу добиться с красно-белыми чего-то значимого. Это самый большой клуб в России, но в РФПЛ серьёзная конкуренция. “Спартак” долгое время не выигрывал трофеев, а сейчас пришло время, чтобы это изменить», — цитирует Попова Gong.bg.

В текущем сезоне Попов провёл в Российской футбольной Премьер-Лиге 12 матчей, забил два мяча и сделал голевую передачу.