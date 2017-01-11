«Зенит» нашел защитника, Смолова зазывают в Турцию, Боккетти останется в «Спартаке»

ЛУИЗ АДРИАНУ ПОЧТИ В «СПАРТАКЕ»

Луиз Адриану. AFP 2016

Сегодняшнюю подборку, пожалуй, следует начать с последних новостей о постоянных фигурантах наших обзоров. Итак, Луиз Адриану находится в шаге от подписания контракта со «Спартаком».

— Все решится в ближайшие дни, — сказал агент бразильца Гилмар Велоз в интервью «СЭ». — Сегодня нападающий проходит медобследование, после чего у него запланирована встреча с руководством клуба. Скорее всего, необходимые подписи будут поставлены на следующий день.

А уже вечером из Италии пришла еще одна новость, которая порадует поклонников красно-белых: по информации TMW вот-вот продлит соглашение с лидером чемпионата России защитник Сальваторе Боккетти. Договор будет рассчитан до 2021 года. Стоит напомнить, что прежде камнем преткновения было понижения зарплаты игрока.

ЛУЧЕСКУ НУЖЕН ЛЫСЦОВ, ЛОМБЕРТС ВСЕ ЕЩЕ В «ЗЕНИТЕ»

«Зенит» нашел центрального защитника в лице принадлежащего «Бенфике» игрока молодежной сборной России Виталия Лысцова. 21-летний воспитанник «Локомотива», проведший в премьер-лиге несколько минут во времена работы в Черкизове Славена Билича, перебрался в Португалию два с половиной года назад, подписав контракт с «Лейрией». Всего через несколько месяцев футболиста отдали в аренду «Бенфике-Б». За полтора сезона за вторую команду «орлов» Лысцов отыграл более сорока матчей, вызывался в основной состав, однако перед началом текущего сезона был арендован «Танделой». Только недавно ему удалось завоевать место в стартовом составе: он принял участие в четырех последних официальных матчах и даже забил гол в ворота «Боавишты». «Бенфика» же, получив официальный запрос из Санкт-Петербурга, готова продать игрока, о чем «СЭ» подробно рассказал агент Лысцова Игорь Тимофеев.

Если этот переход состоится, Виталия можно рассматривать как наследника Николаса Ломбертса, чей отъезд из России снова откладывается. Бельгийцу вроде бы дали добро на ведение переговоров с «Галатасараем», однако руководство стамбульского клуба наложило вето на сделку, причем в качестве аргумента приводится возраст 31-летнего защитника. А претендующие на футболиста команды из Бельгии, насколько известно, не могут удовлетворить финансовые требования «Зенита».

ТУРЕЦКИЙ ИНТЕРЕС

Федор Смолов и Сальваторе Бокетти (слева направо). Спорт-Экспресс

Сразу оговоримся: реальность данного трансфера практически равна нулю, однако эта оценка не отменяет наличия информации об интересе к Федору Смолову со стороны «Бешикташа». Причем стамбульские «орлы» уже делали предложение лучшему российскому бомбардиру, но получили отказ. Тем не менее, в Турции уверяют, что стамбульский клуб не считает вопрос закрытым и попытается предпринять еще одну попытку летом.

Впрочем, по окончании сезона Смолов рассчитывает перебраться в более статусный чемпионат. Ни для кого не секрет, что снайпером интересуется дортмундская «Боруссия», и речь идет о предполагаемой компенсации в 10 миллионов евро. Сейчас же «быки» продавать свою главную звезду не собираются, о чем в недавнем интервью «СЭ» заявил гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг. В общем, интерес «Бешикташа» — это лишь информация к сведению и ничего более.

ВЕРНУТСЯ ЛИ ЭМЕНИКЕ И ОЛАНАРЕ?

Сериал о будущем экс-спартаковца Эммануэла Эменике продолжается. Оказавшемуся не нужным «Фенербахче» нигерийцу сначала пророчили возвращение в красно-белую команду и даже сообщали о приезде игрока и его агента в Москву. Затем будущее форварда связывали с «Локомотивом», который ищет ударного форварда, и который регулярно пропускал от Эменике во времена его выступлений в РФПЛ. Продолжения ни один из сценариев не получил, и про игрока стали забывать. Информация об отъезде Эммануэла в английский «Сандерленд» в России мало кого заинтересовала, однако теперь футболиста сватают в уже третий по счету отечественный клуб. Теперь очередь дошла до «Рубина». Казанцы якобы готовы взять Эменике в аренду до лета, полностью взяв на себя выплату зарплаты игрока. Также в предполагаемом соглашении с «Фенербахче» может появиться пункт о последующем выкупе трансферного листа 29-летнего африканца за фиксированную сумму в 5 миллионов евро.

Появилась информация и о другом нашем старом знакомом — Аароне Оланаре. Однако агент игрока Атта Анеке в интервью «СЭ» пока не подтверждает данные о возможном возвращении его клиента в ЦСКА. Футболист, которого армейцы брали в аренду, по-прежнему принадлежит китайскому «Гуанчжоу Фули», и его контракт будет действовать еще год.

ТУЛЬСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА

«Арсенал» на пороге больших перемен. В Туле уже объявили имена первых зимних новичков, которыми после подписания контрактов должны стать пропустивший первую часть сезона голкипер Владимир Габулов и покинувший «Томь» Кирилл Комбаров. Вместе с тем «оружейники» обнародовали список из 13 футболистов, которым выдано разрешение вести переговоры с другими клубами. В него включены вратари Александр Фильцов, Роман Герус; защитники Игорь Калешин, Лукаш Тесак, Александр Горбатюк, Дмитрий Айдов; полузащитники Андрей Горбанец, Эммануэл Фримпонг, Александр Шешуков, Дмитрий Смирнов; нападающие Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин и Хызыр Аппаев.

Известно, что Фильцова «Арсенал» бы хотел вернуть в «Рубин» и ведет переговоры с казанцами о досрочном прекращении арендного договора. Наиболее же спорной получилась ситуация с Фримпонгом, который сейчас в связи с болезнью дочери находится в Гане. Представляющий интересы полузащитника Сергей Новиков в интервью «СЭ» рассказал о конфликте игрока и главного тренера Сергея Кирьякова, а также о нежелании тульского клуба расторгать соглашение на прописанных в контракте условиях. В общем, скучно, как и всегда с Фримпонгом, не будет.