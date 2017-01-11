«Зенит» нашел защитника, Смолова зазывают в Турцию, Боккетти останется в «Спартаке»
«СЭ» подводит итоги среды на трансферном рынке, выделяя самые громкие слухи и новости.
ЛУИЗ АДРИАНУ ПОЧТИ В «СПАРТАКЕ»
Сегодняшнюю подборку, пожалуй, следует начать с последних новостей о постоянных фигурантах наших обзоров. Итак, Луиз Адриану находится в шаге от подписания контракта со «Спартаком».
— Все решится в ближайшие дни, — сказал агент бразильца Гилмар Велоз в интервью «СЭ». — Сегодня нападающий проходит медобследование, после чего у него запланирована встреча с руководством клуба. Скорее всего, необходимые подписи будут поставлены на следующий день.
А уже вечером из Италии пришла еще одна новость, которая порадует поклонников красно-белых: по информации TMW
ЛУЧЕСКУ НУЖЕН ЛЫСЦОВ, ЛОМБЕРТС ВСЕ ЕЩЕ В «ЗЕНИТЕ»
«Зенит» нашел центрального защитника в лице принадлежащего «Бенфике» игрока молодежной сборной России Виталия Лысцова. 21-летний воспитанник «Локомотива», проведший в
Если этот переход состоится, Виталия можно рассматривать как наследника Николаса Ломбертса, чей отъезд из России снова откладывается. Бельгийцу вроде бы дали добро на ведение переговоров с «Галатасараем», однако руководство стамбульского клуба наложило вето на сделку, причем в качестве аргумента приводится возраст 31-летнего защитника. А претендующие на футболиста команды из Бельгии, насколько известно, не могут удовлетворить финансовые требования «Зенита».
ТУРЕЦКИЙ ИНТЕРЕС
Сразу оговоримся: реальность данного трансфера практически равна нулю, однако эта оценка не отменяет наличия информации об интересе к Федору Смолову со стороны «Бешикташа». Причем стамбульские «орлы» уже делали предложение лучшему российскому бомбардиру, но получили отказ. Тем не менее, в Турции уверяют, что стамбульский клуб не считает вопрос закрытым и попытается предпринять еще одну попытку летом.
Впрочем, по окончании сезона Смолов рассчитывает перебраться в более статусный чемпионат. Ни для кого не секрет, что снайпером интересуется дортмундская «Боруссия», и речь идет о предполагаемой компенсации в 10 миллионов евро. Сейчас же «быки» продавать свою главную звезду не собираются, о чем в недавнем интервью «СЭ» заявил гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг. В общем, интерес «Бешикташа» — это лишь информация к сведению и ничего более.
ВЕРНУТСЯ ЛИ ЭМЕНИКЕ И ОЛАНАРЕ?
Сериал о будущем
Появилась информация и о другом нашем старом знакомом — Аароне Оланаре. Однако агент игрока Атта Анеке в интервью «СЭ» пока не подтверждает данные о возможном возвращении его клиента в ЦСКА. Футболист, которого армейцы брали в аренду,
ТУЛЬСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА
«Арсенал» на пороге больших перемен. В Туле уже объявили имена первых зимних новичков, которыми после подписания контрактов должны стать пропустивший первую часть сезона голкипер Владимир Габулов и покинувший «Томь» Кирилл Комбаров. Вместе с тем «оружейники» обнародовали список из 13 футболистов, которым выдано разрешение вести переговоры с другими клубами. В него включены вратари Александр Фильцов, Роман Герус; защитники Игорь Калешин, Лукаш Тесак, Александр Горбатюк, Дмитрий Айдов; полузащитники Андрей Горбанец, Эммануэл Фримпонг, Александр Шешуков, Дмитрий Смирнов; нападающие Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин и Хызыр Аппаев.
Известно, что Фильцова «Арсенал» бы хотел вернуть в «Рубин» и ведет переговоры с казанцами о досрочном прекращении арендного договора. Наиболее же спорной получилась ситуация с Фримпонгом, который сейчас в связи с болезнью дочери находится в Гане. Представляющий интересы полузащитника Сергей Новиков в интервью «СЭ» рассказал о конфликте игрока и главного тренера Сергея Кирьякова, а также о нежелании тульского клуба расторгать соглашение на прописанных в контракте условиях. В общем, скучно, как и всегда с Фримпонгом, не будет.
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