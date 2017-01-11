«Анжи» проявляет интерес к капитану «Тосно» Тетрашвили
Защитник «Тосно» Гурам Тетрашвили может перейти в «Анжи» — в его услугах заинтересован новый главный тренер махачкалинцев Александр Григорян, под чьим руководством футболист выступал в «Луче-Энергии», сообщает
интернет-издание Sportbox. Пока по трансферу капитана «Тосно» клубам, правда, договориться не удалось.
«Тетрашвили летит с командой на сборы в Турцию, как и все остальные, за исключением Чхапелия, который доиграет сезон на правах аренды в петербургском “Динамо”. А дальше будет видно», — заявил генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.
28-летний Тетрашвили перешёл в «Тосно» зимой 2015 года. В текущем сезоне провёл за команду из Ленинградской области 12 матчей в ФНЛ.
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