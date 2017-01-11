«Анжи» проявляет интерес к капитану «Тосно» Тетрашвили

«Тетрашвили летит с командой на сборы в Турцию, как и все остальные, за исключением Чхапелия, который доиграет сезон на правах аренды в петербургском “Динамо”. А дальше будет видно», — заявил генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.



28-летний Тетрашвили перешёл в «Тосно» зимой 2015 года. В текущем сезоне провёл за команду из Ленинградской области 12 матчей в ФНЛ.