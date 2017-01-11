Данни: Как же я соскучился по игре и команде!

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ПОЯВЛЕНИЕ КАПИТАНА ПРОИЗВЕЛО ФУРОР

Вылет «Зенита» из «Пулкова» был намечен на 10.00 среды, 11 января. Причем в Дубай из Петербурга команда летела в полном составе, включая четверых новичков — Лунева, Цаллагова, Молло и Эрнани. В этом смысле Луческу позволил футболистам только одно маленькое послабление — возможность самостоятельно добраться до аэропорта. В итоге первым приехал Жирков, следом Бабурин и Смольников, который, напомним, осенью перенес операцию в Лондоне по поводу паховых колец.

Понятно, что каждый следующий прибывающий попадал в объятия уже приехавших, еще раз поздравлял всех с Новым Годом, обменивался последними новостями. А фурор произвело появление капитана сине-бело-голубых Данни. Напомним, в последний раз португалец, уже будучи травмированным, летал с командой в мае этого года в Казань на финал Кубка России. Тогда он решил поддержать команду, которая в итоге и завоевала трофей.

Вскоре Данни перенес очередную операцию, затем последовали семь месяцев восстановления. И вот все позади. Больше других, словно ребенок, возвращению лучшего друга радовался Доменико Кришито.

— Как себя чувствуете? — поинтересовался я у Данни.

— Если вы про эмоции, то, конечно, очень рад. Уже завтра после 7−8 месяцев буду вновь тренироваться вместе с командой! Проходить с ней сборы.

— Соскучились по команде?

— Очень! Но сейчас уже надо думать о том, как буду выкладываться на сто процентов на занятиях вместе со всеми.

— Физически себя хорошо ощущаете?

— Да. Но знаете, одно дело, когда ты один работаешь, другое — в общей группе. Ведь если в одиночку наматываешь круги вокруг поля и даже работаешь с мячом, но тоже один — трудно сравнивать свое состояние с остальными. Вот и посмотрим, как теперь все будет на общих тренировках. Но мне кажется — все пройдет без проблем.

Еще одним человеком, который не расслаблялся на каникулах, оказался Новосельцев.

— В Новый год тренировался, а не отдыхал, — с улыбкой сказал защитник, которого осенью донимали повреждения, при посадке в самолет.

А что же новички? По логике вещей они должны держаться друг друга. Особенно Молло с Цаллаговым — ведь оба перешли в «Зенит» из «Крыльев Советов». Но не тут-то было. Уже в самолете Молло занял место рядом с Маурисиу, а Цаллагов — с Могилевцем. Любопытное соседство — напомню, Цаллагов в интервью «СЭ» сказал, что хотел бы взять в «Зените» 15-й номер. Но сейчас он закреплен именно за Могилевцем. Что не помешало, а возможно, наоборот, помогло полузащитникам сойтись в своей первой совместной поездке в «Зените».

Что касается Эрнани, то его под свою опеку сразу взял соотечественник Жулиану. А вратарь Лунев расположился в самолете поближе к коллегам по амплуа — Лодыгину и Бабурину. Полетел в Дубай и Михаил Кержаков, так что конкуренция во вратарской бригаде на сборах очень жесткая.

ПРЕДСТОИТ ШЕСТЬ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ

Спустя 6 часов после вылета из Петербурга «Зенит» приземлился в Дубае, где оказалось на 25 градусов теплее, чем в северной столице. Впрочем, разница могла оказаться еще более внушительной, не нагрянь на берега Невы оттепель, которая приподняла столбик термометра с минус 20 С до нуля.

К слову, в Дубае «Зенит» не работал три года. Зато заселился в тот же отель на берегу Персидского залива, где зимовал при Спаллетти с 2010 по 2013 годы.

Вечером окончательно стало ясно расписание контрольных матчей на этом сборе. Их будет не четыре, как планировалось изначально, а шесть. В качестве спарринг-партнеров петербуржцев к немецкому «Айнтрахту», венгерскому «Видеотону», китайскому «Чанчунь Ятай» и узбекскому «Локомотиву» добавился оманский «Сохар». А с железнодорожниками их Ташкента «Зенит» сыграет сразу два матча — перед отъездом.

Ну, а в четверг команду ждут две тренировки.

Санкт-Петербург — Дубай.

РАСПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ «ЗЕНИТА» В ДУБАЕ

14 января, 17.00*

«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) — «Зенит», игра в Абу-Даби

16 января, 16.00

«Зенит» — «Чанчунь Ятай» (Китай), игра в Джебель-Али

17 января, 16.00

«Зенит» — «Сохар» (Оман), игра в Джебель-Али

18 января, 16.00

«Зенит» — «Видеотон» (Венгрия), игра в Джебель-Али

19 января, 16.00

«Зенит» — «Локомотив» (Ташкент), игра в Джебель-Али

20 января, 16.00

«Зенит» — «Локомотив» (Ташкент), игра в Джебель-Али.

* По московскому времени.

Вратари: Юрий Лодыгин; Михаил Кержаков; Андрей Лунев; Егор Бабурин.

Защитники: Игорь Смольников; Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито; Юрий Жирков; Евгений Чернов; Ибрагим Цаллагов.

Полузащитники: Хави Гарсия; Эрнани; Маурисиу; Артур Юсупов; Павел Могилевец; Жулиану; Данни; Даниил Лесовой; Леон Мусаев; Роберт Мак; Олег Шатов; Йоан Молло.

Нападающие: Лука Джорджевич; Александр Кокорин; Александр Кержаков; Артем Дзюба.