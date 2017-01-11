Данни: Как же я соскучился по игре и команде!
В среду «Зенит» отправился в Дубай на первый зимний сбор. Вместе с командой в ОАЭ полетел и полузащитник Данни, который пропустил большую часть прошлого года
из-за разрыва крестообразных связок колена — уже третьего в карьере.
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Видимо, что-то случилось...
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ПОЯВЛЕНИЕ КАПИТАНА ПРОИЗВЕЛО ФУРОР
Вылет «Зенита» из «Пулкова» был намечен на 10.00 среды, 11 января. Причем в Дубай из Петербурга команда летела в полном составе, включая четверых новичков — Лунева, Цаллагова, Молло и Эрнани. В этом смысле Луческу позволил футболистам только одно маленькое послабление — возможность самостоятельно добраться до аэропорта. В итоге первым приехал Жирков, следом Бабурин и Смольников, который, напомним, осенью перенес операцию в Лондоне по поводу паховых колец.
Понятно, что каждый следующий прибывающий попадал в объятия уже приехавших, еще раз поздравлял всех с Новым Годом, обменивался последними новостями. А фурор произвело появление капитана
Вскоре Данни перенес очередную операцию, затем последовали семь месяцев восстановления. И вот все позади. Больше других, словно ребенок, возвращению лучшего друга радовался Доменико Кришито.
— Как себя чувствуете? — поинтересовался я у Данни.
— Если вы про эмоции, то, конечно, очень рад. Уже завтра после 7−8 месяцев буду вновь тренироваться вместе с командой! Проходить с ней сборы.
— Соскучились по команде?
— Очень! Но сейчас уже надо думать о том, как буду выкладываться на сто процентов на занятиях вместе со всеми.
— Физически себя хорошо ощущаете?
— Да. Но знаете, одно дело, когда ты один работаешь, другое — в общей группе. Ведь если в одиночку наматываешь круги вокруг поля и даже работаешь с мячом, но тоже один — трудно сравнивать свое состояние с остальными. Вот и посмотрим, как теперь все будет на общих тренировках. Но мне кажется — все пройдет без проблем.
Еще одним человеком, который не расслаблялся на каникулах, оказался Новосельцев.
— В Новый год тренировался, а не отдыхал, — с улыбкой сказал защитник, которого осенью донимали повреждения, при посадке в самолет.
А что же новички? По логике вещей они должны держаться друг друга. Особенно Молло с Цаллаговым — ведь оба перешли в «Зенит» из «Крыльев Советов». Но не
Что касается Эрнани, то его под свою опеку сразу взял соотечественник Жулиану. А вратарь Лунев расположился в самолете поближе к коллегам по амплуа — Лодыгину и Бабурину. Полетел в Дубай и Михаил Кержаков, так что конкуренция во вратарской бригаде на сборах очень жесткая.
ПРЕДСТОИТ ШЕСТЬ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ
Спустя 6 часов после вылета из Петербурга «Зенит» приземлился в Дубае, где оказалось на 25 градусов теплее, чем в северной столице. Впрочем, разница могла оказаться еще более внушительной, не нагрянь на берега Невы оттепель, которая приподняла столбик термометра с минус 20 С до нуля.
К слову, в Дубае «Зенит» не работал три года. Зато заселился в тот же отель на берегу Персидского залива, где зимовал при Спаллетти с 2010 по 2013 годы.
Вечером окончательно стало ясно расписание контрольных матчей на этом сборе. Их будет не четыре, как планировалось изначально, а шесть. В качестве
Ну, а в четверг команду ждут две тренировки.
РАСПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ «ЗЕНИТА» В ДУБАЕ
14 января, 17.00*
«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) — «Зенит», игра в Абу-Даби
16 января, 16.00
«Зенит» — «Чанчунь Ятай» (Китай), игра в Джебель-Али
17 января, 16.00
«Зенит» — «Сохар» (Оман), игра в Джебель-Али
18 января, 16.00
«Зенит» — «Видеотон» (Венгрия), игра в Джебель-Али
19 января, 16.00
«Зенит» — «Локомотив» (Ташкент), игра в Джебель-Али
20 января, 16.00
«Зенит» — «Локомотив» (Ташкент), игра в
* По московскому времени.
Вратари: Юрий Лодыгин; Михаил Кержаков; Андрей Лунев; Егор Бабурин.
Защитники: Игорь Смольников; Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито; Юрий Жирков; Евгений Чернов; Ибрагим Цаллагов.
Полузащитники: Хави Гарсия; Эрнани; Маурисиу; Артур Юсупов; Павел Могилевец; Жулиану; Данни; Даниил Лесовой; Леон Мусаев; Роберт Мак; Олег Шатов; Йоан Молло.
Нападающие: Лука Джорджевич; Александр Кокорин; Александр Кержаков; Артем Дзюба.
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