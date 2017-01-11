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11 января 2017, 23:05 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В Италии утверждают, что «Спартак» близок к продлению контракта с Боккетти

«Спартак» в ближайшее дни может продлить контракт с защитником Сальваторе Боккетти, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, новое соглашение итальянца с красно-белыми будет рассчитано до 2021 года.

Срок действующего соглашения 30-летнего Боккетти со «Спартаком» заканчивается летом 2017 года.

В текущем сезон РФПЛ он провёл 11 матчей. Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляет «Галатасарай».

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