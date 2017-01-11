В Италии утверждают, что «Спартак» близок к продлению контракта с Боккетти
«Спартак» в ближайшее дни может продлить контракт с защитником Сальваторе Боккетти, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, новое соглашение итальянца с
Срок действующего соглашения 30-летнего Боккетти со «Спартаком» заканчивается летом 2017 года.
В текущем сезон РФПЛ он провёл 11 матчей. Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляет «Галатасарай».
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