В Италии утверждают, что «Спартак» близок к продлению контракта с Боккетти

По информации источника, новое соглашение итальянца с красно-белыми будет рассчитано до 2021 года.



Срок действующего соглашения 30-летнего Боккетти со «Спартаком» заканчивается летом 2017 года.

В текущем сезон РФПЛ он провёл 11 матчей. Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляет «Галатасарай».