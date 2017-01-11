«Зенит» сыграет в Дубае не четыре, а шесть матчей
Контрольных матчей на сборе в Дубае у «Зенита» будет не четыре, как планировалось изначально, а шесть.
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График контрольных игр «Зенита» в Дубае:
14 января, 17:00 (здесь и далее — московское время)
«Айнтрахт» — «Зенит»,
16 января, 16:00
«Зенит» — «Чанчунь Ятай»,
17 января, 16:00
«Зенит» — «Сохар» (Оман),
18 января, 16:00
«Зенит» — «Видеотон»,
19 января, 16:00
«Зенит» — «Локомотив» (Ташкент),
20 января, 16:00
«Зенит» — «Локомотив» (Ташкент),
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