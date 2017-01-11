«Зенит» сыграет в Дубае не четыре, а шесть матчей

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В качестве спарринг-партнеров петербуржцев к немецкому «Айнтрахту», венгерскому «Видеотону», китайскому «Чангчунгу Ятаи» и узбекистанскому «Локомотиву» добавился оманский «Сохар», а с «железнодорожниками» «Зенит» сыграет сразу два матча перед отъездом.

График контрольных игр «Зенита» в Дубае:

14 января, 17:00 (здесь и далее — московское время)

«Айнтрахт» — «Зенит», Абу-Даби.

16 января, 16:00

«Зенит» — «Чанчунь Ятай», Джебель-Али.

17 января, 16:00

«Зенит» — «Сохар» (Оман), Джебель-Али.

18 января, 16:00

«Зенит» — «Видеотон», Джебель-Али.

19 января, 16:00

«Зенит» — «Локомотив» (Ташкент), Джебель-Али.