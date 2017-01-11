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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28396669/
11 января 2017, 21:56 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Зенит» сыграет в Дубае не четыре, а шесть матчей

Контрольных матчей на сборе в Дубае у «Зенита» будет не четыре, как планировалось изначально, а шесть.

Контрольных матчей на сборе в Дубае у Зенита будет не четыре как планировалось изначально а шесть. Увеличить
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В качестве спарринг-партнеров петербуржцев к немецкому «Айнтрахту», венгерскому «Видеотону», китайскому «Чангчунгу Ятаи» и узбекистанскому «Локомотиву» добавился оманский «Сохар», а с «железнодорожниками» «Зенит» сыграет сразу два матча перед отъездом.

График контрольных игр «Зенита» в Дубае:

14 января, 17:00 (здесь и далее — московское время)
«Айнтрахт» — «Зенит», Абу-Даби.

16 января, 16:00
«Зенит» — «Чанчунь Ятай», Джебель-Али.

17 января, 16:00
«Зенит» — «Сохар» (Оман), Джебель-Али.

18 января, 16:00
«Зенит» — «Видеотон», Джебель-Али.

19 января, 16:00
«Зенит» — «Локомотив» (Ташкент), Джебель-Али.

20 января, 16:00
«Зенит» — «Локомотив» (Ташкент), Джебель-Али.

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