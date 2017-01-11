Халк: Витсель спрашивал моего совета перед переездом в Китай

«Мы постоянно на связи с Акселем, и, конечно же, он спрашивал моего совета, ехать в Китай или нет.



Я очень рад, что он согласился. Ещё одним высококлассным игроком в Китае станет больше», — поведал Халк в интервью «Спорт день за днём».

Халк перешёл в «Шанхай СИПГ» летом 2016 года, а об уходе Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» было объявлено в январе 2017-го.