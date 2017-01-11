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11 января 2017, 21:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Халк: Витсель спрашивал моего совета перед переездом в Китай

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк рассказал, что полузащитник Аксель Витсель обращался к нему за советом перед тем, как принять решение о переходе из «Зенита» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Мы постоянно на связи с Акселем, и, конечно же, он спрашивал моего совета, ехать в Китай или нет.

Я очень рад, что он согласился. Ещё одним высококлассным игроком в Китае станет больше», — поведал Халк в интервью «Спорт день за днём».

Халк перешёл в «Шанхай СИПГ» летом 2016 года, а об уходе Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» было объявлено в январе 2017-го.

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