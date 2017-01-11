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11 января 2017, 20:49 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Гаджибеков не принял предложение «Анжи» о пересмотре контракта

«Анжи» на своем официально сайте подтвердил расторжение контракта с защитником Али Гаджибековым.

27-летний футболист выступал за команду с 2006 года и за это время провел 196 матчей в различных турнирах. По этому показателю он является шестым игроком в истории клуба. Причиной расторжения контракта «Анжи» называет решение игрока не подписывать новое соглашение на других условиях.

«Анжи», желая сохранить Али, являющегося воспитанником дагестанского футбола и зарекомендовавшего себя как образцового профессионала, и ценя его многолетнюю преданность, предложил капитану новый контракт, составленный на основе финансовых реалий сегодняшнего дня, с которыми клуб вынужден считаться. Игрок с пониманием отнесся к необходимости пересмотра условий выступлений за клуб, но, рассмотрев их, принял решение покинуть «Анжи». Мы полностью понимаем и принимаем решение Али. Стороны пришли к решению расторгнуть контракт по обоюдному согласию, — говорится в сообщении на сайте.

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