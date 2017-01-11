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11 января 2017, 20:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тимощук не полетел на первый сбор «Зенита» в Дубай

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук не полетел в Дубай на первый сбор с сине-бело-голубыми.

Бывший полузащитник Зенита и сборной Украины Анатолий Тимощук не полетел в Дубай на первый сбор с <nobr>сине-бело-голубыми.</nobr> Увеличить
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Тимощук вместе с главным тренером «Зенита-2» Владиславом Радимовым присутствует на хоккейном матче СКА с «Авангардом», который проходит в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Ранее появилась информация, что Тимощук принял предложение войти в тренерский штаб «Зенита» и отправится с командой на сбор в ОАЭ. Тимощук за свою карьеру дважды выступал за «Зенит»: с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 год. Под руководством нынешнего главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу 37-летний футболист играл в составе донецкого «Шахтёра».

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