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11 января 2017, 20:10 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Палата по разрешению споров ФИФА может рассмотреть дело Азмуна в феврале

Палата по разрешению споров ФИФА может рассмотреть дело иранского нападающего «Ростова» Сердара Азмуна уже на ближайшем заседании в феврале, сообщил агентству «Р-Спорт» представляющий интересы футболиста юрист Юрий Зайцев.

Азмун, ранее принадлежавший «Рубину», с февраля 2015 года выступал за «Ростов» на правах аренды, а летом 2016 года подписал соглашение с ростовчанами на два года. «Рубин» не согласился с трансфером игрока в «Ростов», подав жалобу в ФИФА. Разбирательство по делу продолжается.

«Думаю, дело Азмуна может попасть в повестку дня уже ближайшего заседания палаты по разрешению споров, — сказал Зайцев по телефону. — Ориентировочно оно состоится в феврале».

В сезоне-2016/17 Азмун сыграл в 14 матчах чемпионата России за «Ростов», забив два гола. Также на его счету 10 встреч и четыре мяча в Лиге чемпионов с учетом квалификации.

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