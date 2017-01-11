5 причин, почему Смолов останется зимой в «Краснодаре»
Последние полгода вокруг форварда «Краснодара» Федора Смолова, неожиданно ставшего символом российского футбола, ходит много слухов. Дортмундской «Боруссии», «Тоттенхэму» и все остальным придется подождать до лета, потому что в межсезонье футболист никуда не уйдет. В этом уверен наш обозреватель.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Еврокубки
Уж больно много завязано на них. «Краснодар» со скрипом влез в
Впереди весна не только в еврокубках. Нынешнюю ситуацию в РФПЛ для «Краснодара» можно ставить в один ряд с нестареющей классикой: при удачном стечении обстоятельств светит место в тройке и даже путевка в ЛЧ. В этих обстоятельствах отпускать Смолова даже за 20 миллионов евро — преступление, за которым вместо тюремного срока последует фиаско сразу на двух фронтах.
Тенденции
Большие нападающие (Торрес не в счет) большими клубами зимой никогда не покупались. Это не то чтобы не модно: таковы тенденции в европейском футболе. И почему сейчас вопреки футбольным устоям должен состояться трансфер Смолова — непонятно.
Обамейанг еще не в «Реале», а значит необходим «Боруссии» как воздух в преддверии рубки в
РФПЛ
«Краснодар» в очередной раз подошел к зимней паузе в подвешенном состоянии. «Быки» потеряли очки в играх с несерьезными соперниками, а классовые конкуренты выжали максимум. Возможно, потому что Смолов был травмирован. Возможно, потому что «Краснодар» все еще воспитал в себе дух победителя.
Паритет с «Тереком» (28) и 12-очковая яма от «Спартака» в
Уверенность
Смолов безусловно готов к переезду в большую лигу и большую европейскую команду, но не зимой. Ввинчиваться в состав по ходу сезона, пусть ты прекрасно говоришь
Может, у Смолова выйдет лучше, но зачем рисковать? Зачастую зимой игроков покупают по желанию одних тренеров, а уже летом они тренируются под началом совершенно других специалистов. Оказаться на обочине в таком случае не хочется никому, и тут Федор себе конечно же не враг. Ничего, переждет.
Кубок Конфедераций
Сесть на банку, даже в «Боруссии», перед столь ответственным для России турниром — провальное решение.
А где окажется Федор Смолов после, надеюсь, убойного сезона — совсем другая история.
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