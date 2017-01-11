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11 января 2017, 20:06 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

5 причин, почему Смолов останется зимой в «Краснодаре»

Последние полгода вокруг форварда «Краснодара» Федора Смолова, неожиданно ставшего символом российского футбола, ходит много слухов. Дортмундской «Боруссии», «Тоттенхэму» и все остальным придется подождать до лета, потому что в межсезонье футболист никуда не уйдет. В этом уверен наш обозреватель.

Последние полгода вокруг форварда Краснодара Федора <span class=error>Смолова</span> неожиданно ставшего символом российского футбола ходит много слухов. Увеличить
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Еврокубки

Уж больно много завязано на них. «Краснодар» со скрипом влез в плей-офф Лиги Европы, Игорь Шалимов наконец-таки может провести с командой несколько сборов и окончательно перепрограммировать игроков на свой лад. Так и зачем «быкам» отпускать главного забивалу сейчас?

Впереди весна не только в еврокубках. Нынешнюю ситуацию в РФПЛ для «Краснодара» можно ставить в один ряд с нестареющей классикой: при удачном стечении обстоятельств светит место в тройке и даже путевка в ЛЧ. В этих обстоятельствах отпускать Смолова даже за 20 миллионов евро — преступление, за которым вместо тюремного срока последует фиаско сразу на двух фронтах.

Тенденции

Большие нападающие (Торрес не в счет) большими клубами зимой никогда не покупались. Это не то чтобы не модно: таковы тенденции в европейском футболе. И почему сейчас вопреки футбольным устоям должен состояться трансфер Смолова — непонятно.

Обамейанг еще не в «Реале», а значит необходим «Боруссии» как воздух в преддверии рубки в плей-офф Лиги чемпионов, «Тоттенхэм» если что способен сыграть и без центрфорварда (вдруг Кейн снова сломается, а Янсен продолжит просто получать зарплату), а «Бешикташ» — совсем не тот вариант для Федора, который всем сердцем хочет выступать в лиге посолиднее.

РФПЛ

«Краснодар» в очередной раз подошел к зимней паузе в подвешенном состоянии. «Быки» потеряли очки в играх с несерьезными соперниками, а классовые конкуренты выжали максимум. Возможно, потому что Смолов был травмирован. Возможно, потому что «Краснодар» все еще воспитал в себе дух победителя.

Паритет с «Тереком» (28) и 12-очковая яма от «Спартака» в какой-то степени вынуждают гендиректора клуба Владимира Хашига делать рождественское заявление: «Мы не намерены продавать своих лидеров ни за какие деньги». Про деньги — вопрос спорный.

Уверенность

Смолов безусловно готов к переезду в большую лигу и большую европейскую команду, но не зимой. Ввинчиваться в состав по ходу сезона, пусть ты прекрасно говоришь по-английски, задача не из легких даже для топ-игроков. Вспомните Аршавина, первые появления которого в составе «Арсенала» случались по большим праздникам, а дебютный гол Андрей забил спустя 2,5 месяца после переезда в Лондон.

Может, у Смолова выйдет лучше, но зачем рисковать? Зачастую зимой игроков покупают по желанию одних тренеров, а уже летом они тренируются под началом совершенно других специалистов. Оказаться на обочине в таком случае не хочется никому, и тут Федор себе конечно же не враг. Ничего, переждет.

Кубок Конфедераций

Сесть на банку, даже в «Боруссии», перед столь ответственным для России турниром — провальное решение.

Во-первых, можно пропасть из поля зрения Станислава Черчесова и выпасть за борт заявки сборной, а значит и турнира. Во-вторых, в «Краснодаре» проще сохранить форму, вспомнить фееричные комбинации с Мамаевым и готовиться жечь против Роналду, Алексиса, Гетце и остальных. В-третьих, воздержаться от сумбурных переездов за рубеж, что в преддверии Кубка с игровой, функциональной и эмоциональной сторон Федору только на руку.

А где окажется Федор Смолов после, надеюсь, убойного сезона — совсем другая история.

Краснодар
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