Владимир Габулов и Кирилл Комбаров прошли медосмотр в тульском «Арсенале»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Медицинское обследование проходили два потенциальных новичка туляков: известный по выступлениям в столичном «Динамо» Владимир Габулов и Кирилл Комбаров, в недавнем прошлом игрок «Томи», — говорится в сообщении.

Первый тренировочный сбор «Арсенала» пройдет в Турции с 12 по 24 января. В рамках сбора команда проведет товарищеские матчи против болгарского «Лудогорца» (19 января) и казахстанского «Шахтера» (23 января). В турнирной таблице чемпионата России команда занимает предпоследнее, 15-е место, набрав после 17 туров 12 очков.