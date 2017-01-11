Владимир Габулов и Кирилл Комбаров прошли медосмотр в тульском «Арсенале»
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Вратарь Владимир Габулов и защитник Кирилл Комбаров прошли медосмотр в тульском футбольном клубе «Арсенал». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
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«Медицинское обследование проходили два потенциальных новичка туляков: известный по выступлениям в столичном «Динамо» Владимир Габулов и Кирилл Комбаров, в недавнем прошлом игрок «Томи», — говорится в сообщении.
Первый тренировочный сбор «Арсенала» пройдет в Турции с 12 по 24 января. В рамках сбора команда проведет товарищеские матчи против болгарского «Лудогорца» (19 января) и казахстанского «Шахтера» (23 января). В турнирной таблице чемпионата России команда занимает предпоследнее, 15-е место, набрав после 17 туров 12 очков.
Габулов находится без клуба после того, как по окончании прошлого сезона истек его контракт с московским «Динамо», за который он выступал с 2008 по 2011 и с 2013 по 2016 год. Комбаров вместе с группой игроков «Томи» покинул команду
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