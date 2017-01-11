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11 января 2017, 18:57 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Арзуманян и Мищенко вернулись в «Амкар» из аренды

Закончился срок аренды футболистов «Амкара» — полузащитника Олега Мищенко в украинском «Ильичевце» и защитника Роберта Арзуманяна в карагандинском «Шахтере».

Оба возвращаются в расположение пермского клуба, но если первый, скорее всего, отправится 12 января на сбор с «Амкаром», то ко второму проявил интерес тульский «Арсенал», в котором он, возможно, и продолжит карьеру. (Павел АЛЕШИН).

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