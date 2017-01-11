Дзагоев: Не сомневаюсь, что Васин и Витиньо — усиление для ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной
пресс-службе рассказал о работе в первые дни сбора, поведал, сколько килограммов лишнего веса набрал в отпуске, а также высказал мнение о защитнике Викторе Васине и нападающем Витиньо, которые вернулись в московский клуб из аренд.
«Честно? Лично мне пока тяжко. Но так всегда, пока втягиваешься в тренировочный режим, пытаешься как можно скорее набрать форму. Настроение хорошее, рад видеть всех ребят, работаем на совесть. Заодно привыкаем к новым требованиям, отличия в тренировочном процессе не сказал бы, что большие, но, конечно же, они есть. Сегодня, к примеру, пробовали новую схему. Но об этом пускай рассказывают тренеры, а мы будем выполнять их установки.
Пятерка “прилипла”. Если точнее —
Васин и Витиньо? Рад им, мы с удовольствием работаем вместе. Витька Васин вообще мой давний приятель, такое впечатление, что он и не уезжал, разве что на
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