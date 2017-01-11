«Честно? Лично мне пока тяжко. Но так всегда, пока втягиваешься в тренировочный режим, пытаешься как можно скорее набрать форму. Настроение хорошее, рад видеть всех ребят, работаем на совесть. Заодно привыкаем к новым требованиям, отличия в тренировочном процессе не сказал бы, что большие, но, конечно же, они есть. Сегодня, к примеру, пробовали новую схему. Но об этом пускай рассказывают тренеры, а мы будем выполнять их установки.



Пятерка “прилипла”. Если точнее — четыре-пять килограммов лишних. С 27 декабря начал активно тренироваться в отпуске, постоянно играл в Дубае в теннис, но 5—6 января , когда было уже всего лишь плюс два кило, сильно заболела спина. Конечно, килограммы в дни вынужденного бездействия тотчас вернулись. Сколько времени отвожу себе, чтобы обрести игровые кондиции? Думаю, недельки должно хватить. Сейчас стараюсь активно тренироваться и следить за питанием.

Васин и Витиньо? Рад им, мы с удовольствием работаем вместе. Витька Васин вообще мой давний приятель, такое впечатление, что он и не уезжал, разве что на чуть-чуть. Витиньо по первым тренировкам оставляет хорошее впечатление. Не сомневаюсь, что оба они — усиление для ЦСКА», — заявил Дзагоев.