Сако: жертва таблеток и Клоппа. На кого нацелен «Спартак»

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НА КОГО НАЦЕЛЕН «СПАРТАК»

Лидер чемпионата России вошел в число претендентов на 26-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако. Английский клуб хочет выручить за француза, которого не видит в своей команде Юрген Клопп, 23 миллиона евро.

Если у Жюля Верна был 15-летний капитан, то Сако получил капитанскую повязку в «ПСЖ» от главного тренера Поля Ле Гуэна в возрасте 17 лет и восьми месяцев. Это, конечно, экстравагантный ход — доверить ее футболисту сенегальского происхождения, когда тот впервые вышел в стартовом составе. Свое решение Ле Гуэн объяснил тем, что молодой игрок символизирует поколение, которое поднимет парижан (по итогам сезона-2007/08 они, кстати, заняли лишь 16-е место, едва не вылетев из высшего дивизиона, хотя попутно выиграли Кубок лиги). Тем не менее, факт в истории остался: Сако — самый юный капитан в истории «ПСЖ».

Дебют в профессиональном футболе у Мамаду состоялся раньше: 14 февраля, на следующий день после того, как ему исполнилось 17, защитник сыграл в афинском матче Кубка УЕФА против АЕК.

Уроженец Парижа и воспитанник «ПСЖ», Сако впоследствии брал с клубом Кубок Франции в 2010-м, а в 2013-м уже при катарском правлении стал чемпионом, после чего отправился в «Ливерпуль».

ВРАТАРЬ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Любопытный эпизод в карьере Мамаду случился под занавес его пребывания в «ПСЖ». В заключительном матче чемпионата-2012/13 в Лорьяне при счете 3:0 в пользу гостей удалили их вратаря Ле Крома, который перед этим заменил Ареола. На поле вместо полевого игрока срочно выпустили Сако, занявшего место в воротах. За оставшиеся 10 минут он пропустил только с пенальти, а парижане победили — 3:1. Так что, если Сако окажется в «Спартаке», то в случае необходимости, может продолжить дело Андрея Тихонова, в свое время отстоявшего для красно-белых победный счет в матче Кубка УЕФА с датским «Силькеборгом».

«ЛИВЕРПУЛЬ» ХОЧЕТ ОТБИТЬ ЗАТРАТЫ

Мамаду был очень привязан к «ПСЖ», но сам просил отпустить его. Возглавивший команду в канун нового 2012 года Карло Анчелотти привел с собой из «Челси» бразильского защитника Алекса, и, хотя итальянец давал игровое время Сако, тот в условиях острой конкуренции потерялся, сел в конце чемпионата на лавку и не поехал в составе французской сборной на Euro. А в следующем сезоне в Париж из «Милана» подъехал Тиагу Силва.

Сако, несмотря на это, играл и внес значительный вклад в чемпионство, но только потому, что в середине сезона оба бразильских защитника получили травмы. А тут еще летом 2013 года «ПСЖ» купил у «Ромы» 19-летнего Маркиньюса.

Мамаду хотелось поехать на чемпионат мира в Бразилию. Между тем Дидье Дешам не позвал его в конце лета 2013 года на товарищеский матч с Бельгией и отборочные встречи с Грузией и Белоруссией. Это подтолкнуло к отъезду. «ПСЖ» не препятствовал, тем более, что срок действия контракта заканчивался через год. «Ливерпулю» же сделка обошлась как раз в те 23 миллиона евро (из них 4 миллиона в виде бонусов), которые красные теперь рассчитывает получить обратно.

ГРОЗА УКРАИНЫ

Конечно, в «Ливерпуле» темнокожий француз тоже столкнулся с конкуренцией — в составе были Шкртел, Аггер, Коатес и Коло Туре, но три сезона прошли благополучно. А в ноябре 2013 года Сако и вовсе стал героем Франции, сделав дубль в ответном стыковом матче с Украиной за путевку на ЧМ-2014. В Киеве неудачно сыграл Абидаль и Косьельни, который к тому же заработал удаление, так что на «Стад де Франс» в центре обороны вышла пара Варан-Сако.

При этом, проведя за сборную 28 встреч, Мамаду больше никогда голов не забивал. Совсем как Лилиан Тюрам, с которым его сравнивали из-за физических данных и умения повести за собой партнеров. Рекордсмен по количеству игр за «Трехцветных» (142), Тюрам сделал дубль в полуфинале ЧМ-98 с Хорватией — и на этом с мячами за национальную команду закончил.

МИМО EURO

При подготовке к домашнему Euro-2016 Сако стоял в иерархии французских центральных защитников третьим после Варана, который выходил на поле постоянно, и Косьельни, чаще других составлявшим пару мадридцу. Однако 28 апреля УЕФА объявил о дисквалификации игрока «Ливерпуля» на 30 дней в предварительном порядке, поскольку при проверке на допинг в его организме было обнаружено запрещенное вещество. Оно-де содержалось в сжигателе жира, который принимал футболист.

Продлевать дисквалификацию УЕФА не стал. Адвокату удалось доказать, что сами таблетки не были включены в список запрещенных средств. Однако Дешам не захотел рисковать и, несмотря на эпидемию травм, которая обрушилась на центральных защитников сборной, не включил Сако в заявку. Кстати, официально УЕФА снял все обвинения с игрока только 8 июля, то есть за два дня до финала против Португалии.

Из-за своей халатной инициативы француз пропустил не только Euro, но и базельский финал Лиги Европы, в котором «Ливерпуль» уступил «Севилье». А тренер красных Клопп, похоже, наточил на него зуб, так что с апреля Сако больше ни разу не выступал за основу — только за резерв.

Впрочем, официально немец, отправивший игрока в Ливерпуль с предсезонного сбора в США, обвинил француза в нарушении клубной дисциплины, а именно сразу в трех опозданиях: к отлету самолета, на собрание команды и обед.

Вот так и получилось, что теперь мастер высокого уровня фактически выставлен на торги. В английской прессе среди претендентов на него называют «Севилью», «Галатасарай» и «Саутгемптон», из которого уходит португалец Жозе Фонти. Очевидно, что, если защитник достанется «Спартаку», трансферный период в России будет расцвечен яркой сделкой.