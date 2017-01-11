— Интерес со стороны «Зенита» есть, сам Виталик смотрит в сторону российского чемпионата, хочет вернуться. Тем более, в такой топ-клуб, как «Зенит». Думаю, он с удовольствием вернется, но с возможностью играть. Просто его отдали в аренду в «Тонделу» (Последнее место Высшей лиги Португалии — Прим.ред.), где у него не очень ладилось с тренером, практики Лысцов получал мало. Сейчас пришел новый специалист, может, что-то изменится в лучшую сторону. Виталий, как любой футболист, хочет играть. Если клубы договорятся — Лысцов с удовольствием перейдет в «Зенит».

— Все решит конкретная сумма отступных?

— Отступные «Бенфикой» прописаны, но я думаю, что при переговорах клубы смогут решить этот вопрос.

— Если «Зенит» захочет, чтобы Лысцов перешел в «Зенит» в это трансферное окно — можно расторгнуть аренду с «Танделой»?

— Да, у него арендное соглашение составлено так, что он может во время окна вернуться в «Бенфику».

— Как думаете, когда «Зенит» вступит в переговоры?

— В ближайшее время. Если команды договорятся о сумме — все будет нормально, — сказал Тимофеев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, Лысцов — воспитанник московского «Локомотива», который в 2014 году перешел в «Лейрию», а еще через год стал игроком «Бенфики».

В этом сезоне защитник провел за «Тонделу» пять матчей и забил один мяч. Его контракт с «Бенфикой» действует до лета 2020 года.