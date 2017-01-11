Агент Лысцова: Если «Бенфика» и «Зенит» договорятся — Виталий с удовольствием вернется в Россию
Агент Игорь Тимофеев, представляющий интересы Виталия Лысцова, в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном переходе своего клиента в «Зенит».
— Интерес со стороны «Зенита» есть, сам Виталик смотрит в сторону российского чемпионата, хочет вернуться. Тем более, в такой
— Все решит конкретная сумма отступных?
— Отступные «Бенфикой» прописаны, но я думаю, что при переговорах клубы смогут решить этот вопрос.
— Если «Зенит» захочет, чтобы Лысцов перешел в «Зенит» в это трансферное окно — можно расторгнуть аренду с «Танделой»?
— Да, у него арендное соглашение составлено так, что он может во время окна вернуться в «Бенфику».
— Как думаете, когда «Зенит» вступит в переговоры?
— В ближайшее время. Если команды договорятся о сумме — все будет нормально, — сказал Тимофеев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».
Напомним, Лысцов — воспитанник московского «Локомотива», который в 2014 году перешел в «Лейрию», а еще через год стал игроком «Бенфики».
В этом сезоне защитник провел за «Тонделу» пять матчей и забил один мяч. Его контракт с «Бенфикой» действует до лета 2020 года.
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