Шляхтин: Продажа Молло стала удачной, но дорогих трансферов в «Крыльях» не будет

Во вторник Молло подписал с «Зенитом» контракт на 3,5 года, ранее петербургский клуб объявил о трансфере Цаллагова.

«Я считаю, что эту продажу (Молло и Цаллагова) можно назвать удачной, — сказал Шляхтин по телефону. — Мы никогда так не продавали игроков. В последние годы “Крылья Советов” очень аккуратно подходят к трансферной политике и вообще финансовым тратам, в большей степени мы сейчас сосредоточены на механизме взятия игрока в аренду с последующим выкупом. Дорогостоящих трансферов однозначно нет будет, мы считаем каждый рубль».

Собеседник агентства отметил, что «Крылья» смогли адаптироваться к сложившейся в стране экономической ситуации. «И могу сказать, что мы одни из первых, кто перестроился на современные рыночные условия, на сегодняшний день клуб чувствует себя достаточно комфортно, в отличие от других клубов, которых лихорадит и, мягко говоря, потряхивает», — добавил он.

Шляхтин отметил, что сумму, которую самарский клуб заработал на трансферах Молло и Цаллагова, он «назвать не готов, потому что деньги любят тишину».