Шляхтин: Продажа Молло стала удачной, но дорогих трансферов в «Крыльях» не будет
Переходы полузащитника Йоана Молло и защитника Ибрагима Цаллагова в
санкт-петербургский «Зенит» стали для самарских «Крыльев Советов» удачными сделками, заявил агентству «Р-Спорт» член совета директоров волжского футбольного клуба и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Во вторник Молло подписал с «Зенитом» контракт на 3,5 года, ранее петербургский клуб объявил о трансфере Цаллагова.
«Я считаю, что эту продажу (Молло и Цаллагова) можно назвать удачной, — сказал Шляхтин по телефону. — Мы никогда так не продавали игроков. В последние годы “Крылья Советов” очень аккуратно подходят к трансферной политике и вообще финансовым тратам, в большей степени мы сейчас сосредоточены на механизме взятия игрока в аренду с последующим выкупом. Дорогостоящих трансферов однозначно нет будет, мы считаем каждый рубль».
Собеседник агентства отметил, что «Крылья» смогли адаптироваться к сложившейся в стране экономической ситуации. «И могу сказать, что мы одни из первых, кто перестроился на современные рыночные условия, на сегодняшний день клуб чувствует себя достаточно комфортно, в отличие от других клубов, которых лихорадит и, мягко говоря, потряхивает», — добавил он.
Шляхтин отметил, что сумму, которую самарский клуб заработал на трансферах Молло и Цаллагова, он «назвать не готов, потому что деньги любят тишину».
«Вот зарплату Молло я не скрываю: он получал 600 тысяч у нас в клубе. Меня и депутаты спрашивали, когда я защищал бюджет клуба, кто самый дорогой игрок в команде. Я ответил, что Молло, и озвучил цифру. Секретов в этом плане нет, хотя мы стараемся не озвучивать, кто сколько зарабатывает. Но смысл в том, что в “Зените” Молло предложили серьезно больше. Точных условий контракта Цаллагова я не знаю, но,
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