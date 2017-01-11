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11 января 2017, 16:09 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Галатасарай» отказался покупать Ломбертса из-за возраста футболиста

«Галатасарай» отказался приобретать защитника «Зенита» Николаса Ломберса из-за возраста футболиста, сообщает Futbol Arena.

Галатасарай отказался приобретать защитника Зенита <span class=error>Николаса</span> <span class=error>Ломберса</span> <nobr>из-за </nobr>возраста футболиста. Увеличить
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Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что Мирча Луческу разрешил 31-летнему защитнику вести переговоры с «Галатасараем».

Верхулст в декабре заявил, что Ломбертс попросил Алексея Миллера и Александра Дюкова отпустить его из «Зенита», так как он получает мало игровой практики. Тогда сообщалось, что бельгийцем интересуются «Бешикташ», «Андерлехт», «Брюгге» и «Гент».

В сезоне-2016/2017 защитник провел во всех турнирах за сине-бело-голубых 12 матчей. Контракт Ломбертса с петербургским клубом истечет 30 июня 2018 года.

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