«Галатасарай» отказался покупать Ломбертса из-за возраста футболиста
«Галатасарай» отказался приобретать защитника «Зенита» Николаса Ломберса
из-за возраста футболиста, сообщает Futbol Arena.
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Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что Мирча Луческу разрешил 31-летнему защитнику вести переговоры с «Галатасараем».
Верхулст в декабре заявил, что Ломбертс попросил Алексея Миллера и Александра Дюкова отпустить его из «Зенита», так как он получает мало игровой практики. Тогда сообщалось, что бельгийцем интересуются «Бешикташ», «Андерлехт», «Брюгге» и «Гент».
В сезоне-2016/2017 защитник провел во всех турнирах за
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