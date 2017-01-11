Агент Луиза Адриану: Все решится в ближайшие дни
Бразильский нападающий «Милана» Луиз Адриану сразу после медобследования должен встретиться с руководством «Спартака» и подписать с
красно-белыми соглашение.
Эту информацию корреспонденту «СЭ» подтвердил агент футболиста Гилмар Велоз.
— Все решится в ближайшие дни, — сказал агент. — Сегодня (11 января. — Прим. «СЭ») нападающий проходит медобследование, после чего у него запланирована встреча с руководством клуба. Скорее всего, необходимые подписи будут поставлены на следующий день. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).
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