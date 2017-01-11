«Бешикташ»: Информация о трансфере Смолова не соответствует действительности

Ранее в турецких СМИ сообщалось, что Смолов попал в сферу интересов «Бешикташа». Отмечалось, что представители турецкого клуба сделали предложение игроку и руководству нынешней зимой, но получили отказ.



«Трансфер Смолова в “Бешикташ”? Эта информация совершенно не соответствует действительности. С клубом никто не контактировал по этому поводу», — сказал менеджер.