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11 января 2017, 16:06 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Бешикташ»: Информация о трансфере Смолова не соответствует действительности

Менеджер по трансферам «Бешикташа» Али Наиби в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой сообщил, что турецкий клуб не собирается вести переговоры с 26-летним нападающим «Краснодара» Фёдором Смоловым.

Ранее в турецких СМИ сообщалось, что Смолов попал в сферу интересов «Бешикташа». Отмечалось, что представители турецкого клуба сделали предложение игроку и руководству нынешней зимой, но получили отказ.

«Трансфер Смолова в “Бешикташ”? Эта информация совершенно не соответствует действительности. С клубом никто не контактировал по этому поводу», — сказал менеджер.

Бешикташ
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