Файзулин будет заниматься со своими тренерами, отдельно от «Зенита»
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Виктор Файзулин по согласованию с «Зенитом» будет заниматься по индивидуальной программе отдельно от команды со своими тренерами.
Футболист вернётся к занятиям с клубом, как только у него пропадут болевые ощущения.
11 января «Зенит» вылетел на сборы в Объединённые Арабские Эмираты. Тренерский штаб взял 31 футболиста, но Виктора Файзулина в списке не оказалось.
В конце сентября 2015 года у Файзулина случился рецидив травмы колена, и после этого он не играл. В сезоне-2015/16 футболист провёл за клуб из
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