Файзулин будет заниматься со своими тренерами, отдельно от «Зенита»

Футболист вернётся к занятиям с клубом, как только у него пропадут болевые ощущения.



11 января «Зенит» вылетел на сборы в Объединённые Арабские Эмираты. Тренерский штаб взял 31 футболиста, но Виктора Файзулина в списке не оказалось.



В конце сентября 2015 года у Файзулина случился рецидив травмы колена, и после этого он не играл. В сезоне-2015/16 футболист провёл за клуб из Санкт-Петербурга шесть матчей. За «Зенит» Файзулин выступает с 2007 года.