«Зенит» интересуется защитником «Бенфики» Лысцовым
Центральный защитник «Бенфики» Виталий Лысцов попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).
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В настоящий момент 21-летний россиянин, являющийся воспитанником «Локомотива», выступает на правах аренды за аутсайдера португальского чемпионата «Тонделу». Летом футболист, прошедший юношеские и молодежную сборные России, вернется в «Бенфику».
По данным ФАН, трансфер Лысцова может обойтись «Зениту» в сумму, превышающую 10 млн евро.
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