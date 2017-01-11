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11 января 2017, 16:03 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Зенит» интересуется защитником «Бенфики» Лысцовым

Центральный защитник «Бенфики» Виталий Лысцов попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Центральный защитник <span class=error>Бенфики</span> Виталий <span class=error>Лысцов</span> попал в сферу интересов Зенита сообщает Федеральное агентство новостей (<span class=error>ФАН</span>). Увеличить
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В настоящий момент 21-летний россиянин, являющийся воспитанником «Локомотива», выступает на правах аренды за аутсайдера португальского чемпионата «Тонделу». Летом футболист, прошедший юношеские и молодежную сборные России, вернется в «Бенфику».

По данным ФАН, трансфер Лысцова может обойтись «Зениту» в сумму, превышающую 10 млн евро.

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