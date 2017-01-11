ЦСКА провёл вторую тренировку в Кампоаморе, Акинфеев и Траоре отсутствовали

В занятии приняли участие те же 23 игрока, что и накануне. По-прежнему отсутствуют в лагере команды Игорь Акинфеев и Ласина Траоре. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.



Вратарь находится на обследовании в Германии. Прибытие нападающего в расположение клуба ожидается 11 января.



Первый сбор продлится до 22 января. Второй сбор пройдёт с 26 января по 7 февраля, третий — с 11 по 25 февраля. Между сборами у игроков будет по три выходных дня. С 28 февраля красно-синие будут тренироваться в Москве.