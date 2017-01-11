СМИ: Футболист Эменике может перейти в «Рубин» на правах аренды
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Нападающий турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Эммануэль Эменике может быть отдан в аренду в российский «Рубин». Об этом сообщает турецкий портал Geripas.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее сообщалось, что 29-летний нигериец прилетел в Москву для переговоров со «Спартаком», за который он выступал ранее. Однако затем москвичи отказались от идеи приобретения Эменике, и его агент начал переговоры об аренде в «Локомотив», которые также не увенчались успехом.
По информации издания, «Рубин» намерен арендовать футболиста на шесть месяцев и выплачивать ему зарплату. Также отмечается, что в арендном соглашении будет прописан пункт о выкупе нигерийца за 5 миллионов евро.
Форвард выступал за
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter