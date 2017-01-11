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11 января 2017, 15:23 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: Футболист Эменике может перейти в «Рубин» на правах аренды

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Нападающий турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Эммануэль Эменике может быть отдан в аренду в российский «Рубин». Об этом сообщает турецкий портал Geripas.

Ранее сообщалось что 29-летний <span class=error>нигериец</span> прилетел в Москву для переговоров со Спартаком Увеличить
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Ранее сообщалось, что 29-летний нигериец прилетел в Москву для переговоров со «Спартаком», за который он выступал ранее. Однако затем москвичи отказались от идеи приобретения Эменике, и его агент начал переговоры об аренде в «Локомотив», которые также не увенчались успехом.

По информации издания, «Рубин» намерен арендовать футболиста на шесть месяцев и выплачивать ему зарплату. Также отмечается, что в арендном соглашении будет прописан пункт о выкупе нигерийца за 5 миллионов евро.

Форвард выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год, за команду он сыграл 51 матч, забил 24 мяча и отдал восемь голевых передач. В нынешнем сезоне Эменике провел 20 игр за «Фенербахче», в которых забил семь голов и отметился четырьмя результативными передачами.

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