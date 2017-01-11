Сергей Новиков: Кирьяков отстранил Фримпонга от тренировок с «Арсеналом»

Он отметил, что клуб не хочет разрывать контракт с ганцем согласно условиям соглашения. Напомним, что Фримпонг перешел в «Арсенал» в августе 2016 года, провел три матча в чемпионате России и один в Кубке.

— На сайте «Арсенала» указано, что Фримпонг тренируется с молодежной командой. Почему?

— Еще за месяц до окончания первой части сезоне футболист был отстранен от тренировок с основой по решению главного тренера. Был конфликт, мы пытались сгладить ситуацию, но, к сожалению, Сергей Кирьяков навстречу не пошел.

— Что собираетесь предпринять в дальнейшем?

— Мы готовы разорвать соглашение с «Арсеналом» на условиях, прописанных в контракте, но клуб решил перевести Эммануэла в молодежку. Клуб не хочет выполнять договоренности, обозначенные в контракте, а разрывать его по обоюдному согласию мы не готовы.

Только вчера футболист получил на руки уведомление, что ему необходимо быть в расположении команды сегодня в 11.00. Но Фримпонг находится в Гане, о чем все знали.

— Вряд ли можно успеть за столь короткий срок прилететь в Россию.

— Да. У него заболела маленькая дочка, он помогает семье. У Эммануэла есть официальная бумага из клиники, которую он предоставит в клуб. Это будет подтверждением, что футболист не может прибыть в «Арсенал» в назначенную дату. Видимо, в Туле хотят, чтобы Фримпонг нарушил условия контракта и тем самым разорвать с ним соглашение.

— Как сам Фримпонг отреагировал на решение «Арсенала»?

— Для него эта ситуация непонятна. Эммануэла приглашало в клуб предыдущее руководство и он отказался от контракта в MLS. Он хотел играть за «Арсенал», серьезно готовился к сезону.

— Какие-то варианты будущего есть?

— Да. Предложили «Арсеналу» отпустить игрока в аренду на полгода, чтобы футболист получал практику не в молодежной команде.

— Какой клуб рассматривается?

— Из Швеции.

— Будущего в Туле нет?

— Эммануэл готов играть за «Арсенал», пахать на поле и доказывать свою состоятельность. Но если клуб его не видит у себя в составе, то нужно уходить.

Необходимо сесть за стол переговоров, решить все вопросы. (Сергей АСТАХОВ).