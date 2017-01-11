Попов и Таски останутся в «Спартаке» как минимум до лета
Как стало известно «Чемпионату», болгарский полузащитник Ивелин Попов и немецкий защитник Сердар Таски как минимум до лета останутся в «Спартаке».
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Переходы игроков в «Трабзонспор» серьёзно обсуждались, однако в итоге оба игрока решили остаться. Футболисты будут готовиться ко второй части сезона в составе московского клуба.
В текущем сезоне Попов провёл в Российской футбольной
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