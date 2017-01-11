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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28391125/
11 января 2017, 14:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Попов и Таски останутся в «Спартаке» как минимум до лета

Как стало известно «Чемпионату», болгарский полузащитник Ивелин Попов и немецкий защитник Сердар Таски как минимум до лета останутся в «Спартаке».

Как стало известно Чемпионату болгарский полузащитник <span class=error>Ивелин</span> Попов и немецкий защитник <span class=error>Сердар</span> <span class=error>Таски</span> как минимум до лета останутся в Спартаке. Увеличить
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Переходы игроков в «Трабзонспор» серьёзно обсуждались, однако в итоге оба игрока решили остаться. Футболисты будут готовиться ко второй части сезона в составе московского клуба.

В текущем сезоне Попов провёл в Российской футбольной Премьер-Лиге 12 матчей, забил два мяча и сделал голевую передачу, а Таски сыграл восемь встреч.

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