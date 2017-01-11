Попов и Таски останутся в «Спартаке» как минимум до лета

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Переходы игроков в «Трабзонспор» серьёзно обсуждались, однако в итоге оба игрока решили остаться. Футболисты будут готовиться ко второй части сезона в составе московского клуба.



В текущем сезоне Попов провёл в Российской футбольной Премьер-Лиге 12 матчей, забил два мяча и сделал голевую передачу, а Таски сыграл восемь встреч.