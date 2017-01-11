Алибек Алиев будет готовиться ко второй части сезона в дубле ЦСКА

Ранее сообщалось, что ГАИС хочет вновь арендовать шведского футболиста.



20-летний форвард был отдан в аренду в клуб второго по силе дивизиона Швеции в июле 2016 года. Соглашение об аренде было рассчитано на полгода. Спортивный директор шведского клуба ГАИС Патрик Ингельстен подтвердил намерение вновь арендовать Алиева.



В ЦСКА нападающий перешёл в январе 2015 года, но не смог пробиться в основной состав.