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11 января 2017, 13:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Алибек Алиев будет готовиться ко второй части сезона в дубле ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», нападающий ЦСКА Алибек Алиев продолжит подготовку ко второй части сезона в дубле.

Ранее сообщалось, что ГАИС хочет вновь арендовать шведского футболиста.

20-летний форвард был отдан в аренду в клуб второго по силе дивизиона Швеции в июле 2016 года. Соглашение об аренде было рассчитано на полгода. Спортивный директор шведского клуба ГАИС Патрик Ингельстен подтвердил намерение вновь арендовать Алиева.

В ЦСКА нападающий перешёл в январе 2015 года, но не смог пробиться в основной состав.

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