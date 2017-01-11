«Мне не нужны твои деньги». Как Китай может помочь развитию РФПЛ
Как огромные китайские зарплаты могут помочь РФПЛ оздоровиться и стать лигой, в которую футболисты приезжают развиваться, а не зарабатывать.
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«Китайский рынок опасен для всех команд в мире», — сказал Антонио Конте после того, как Оскар предпочёл большую европейскую карьеру большим азиатским деньгам. И прибавил: «Я считаю, что мы должны сосредоточиться на своей работе, а не думать о том, что китайские клубы с огромными деньгами могут забирать любых футболистов.
О большой европейской лиге действительно мечтает большинство людей, работающих с футбольным мячом на профессиональном уровне. Однако для многих страсть к игре рано или поздно отходит на второй план. На первый выходит жажда заработка. Двузначные числа перед шестью нулями на чаше весов зачастую перевешивают желание развиваться и быть на виду. Многие уверены, что неправильно обвинять футболистов в переезде в Китай — люди зарабатывают на безбедную старость. И это правда. Однако, когда залётный легионер приезжает в РФПЛ и лишь полирует скамейку запасных, получая при этом миллионы рублей в месяц, почти в каждом просыпается чувство негодования. И это тоже логично.
Долгие годы российский чемпионат для множества известных игроков
В отличие от Китая, в Россию приезжает множество не самых известных футболистов, рассматривающих РФПЛ как трамплин для попадания в элитные европейские чемпионаты. И многим это удалось. Хватало и тех, кто приезжал исключительно за лёгкими деньгами, однако с наступлением кризиса таких персонажей становится всё меньше. Даже «Зениту» пришлось затянуть пояса и сосредоточиться на поиске бюджетных вариантов усиления. Что уж говорить о середняках?
Показателен пример Акселя Витселя, для которого «Ювентус» приготовил бланк с контрактом и уже расчехлил ручку. Но бельгиец вместо выхода на пик своей карьеры сорвался в Китай. Конечно, нельзя сказать, что Аксель в Питере просто зарабатывал деньги — он забивал, одно время был лидером в полузащите, становился чемпионом страны, однако отдачи на 40 млн от него никто так и не увидел. Наверное, мало кто сомневается, что в 2012 году полузащитник «Бенфики» предпочёл бы холодную Россию китайской зарплате в 18 млн евро.
Те, кто хочет заработать, понимают, что лучше всего делать это в Китае. Уже сейчас РФПЛ не рассматривается большинством легионеров как денежный колодец, из которого можно беззаботно черпать состояние на протяжении нескольких лет. Легче делать это в Китае, ОАЭ или Индии. Да и суммы контрактов там зачастую намного больше. Потому большинство из легионеров приезжает сюда работать, рассчитывая попасть под прицелы клубов большой пятёрки. И именно Китай может помочь российскому чемпионату окончательно расстаться с репутацией лиги для заработка и сделать себе имя как
В теории РФПЛ вполне может вырасти во
А для тех, кому конкуренция и прогресс не важны, всегда открыты золотые двери Шёлкового пути до Китая, футбольная федерация которого, сама того не ведая, может подтолкнуть российский футбол к эволюции в нужном направлении. Во всяком случае, очень хочется в это верить.
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