«Мне не нужны твои деньги». Как Китай может помочь развитию РФПЛ

«Китайский рынок опасен для всех команд в мире», — сказал Антонио Конте после того, как Оскар предпочёл большую европейскую карьеру большим азиатским деньгам. И прибавил: «Я считаю, что мы должны сосредоточиться на своей работе, а не думать о том, что китайские клубы с огромными деньгами могут забирать любых футболистов. Премьер-лига — одна из лучших в мире. Играть в чемпионате Англии — возможность, о которой мечтают очень многие».

О большой европейской лиге действительно мечтает большинство людей, работающих с футбольным мячом на профессиональном уровне. Однако для многих страсть к игре рано или поздно отходит на второй план. На первый выходит жажда заработка. Двузначные числа перед шестью нулями на чаше весов зачастую перевешивают желание развиваться и быть на виду. Многие уверены, что неправильно обвинять футболистов в переезде в Китай — люди зарабатывают на безбедную старость. И это правда. Однако, когда залётный легионер приезжает в РФПЛ и лишь полирует скамейку запасных, получая при этом миллионы рублей в месяц, почти в каждом просыпается чувство негодования. И это тоже логично.

Долгие годы российский чемпионат для множества известных игроков из-за рубежа был в большей степени способом заработать денег, чем построить большую карьеру. Часть из них этого и не скрывала. Сопровождающееся построением безоблачных перспектив подписание контракта, несколько провальных игр в основе, прозябание на скамейке запасных, конфликт с руководством и скорейший отъезд восвояси — подобный сюжет в РФПЛ повторялся не раз. И появление на мировой футбольной сцене Китая с его заоблачными предложениями может положить этому конец.



В отличие от Китая, в Россию приезжает множество не самых известных футболистов, рассматривающих РФПЛ как трамплин для попадания в элитные европейские чемпионаты. И многим это удалось. Хватало и тех, кто приезжал исключительно за лёгкими деньгами, однако с наступлением кризиса таких персонажей становится всё меньше. Даже «Зениту» пришлось затянуть пояса и сосредоточиться на поиске бюджетных вариантов усиления. Что уж говорить о середняках?

Показателен пример Акселя Витселя, для которого «Ювентус» приготовил бланк с контрактом и уже расчехлил ручку. Но бельгиец вместо выхода на пик своей карьеры сорвался в Китай. Конечно, нельзя сказать, что Аксель в Питере просто зарабатывал деньги — он забивал, одно время был лидером в полузащите, становился чемпионом страны, однако отдачи на 40 млн от него никто так и не увидел. Наверное, мало кто сомневается, что в 2012 году полузащитник «Бенфики» предпочёл бы холодную Россию китайской зарплате в 18 млн евро. Почему-то многие футболисты аргументируют своё решение уехать в Поднебесную словами «такое предложение поступает раз в жизни». Это верно для таких игроков, как Тевес или Лавесси, которые уже сделали себе прекрасные карьеры, всем всё доказали и после 30 имеют право подзаработать. Но когда подобными словами апеллируют Рамирес, Оскар или Витсель, становится немного не по себе. Наверняка каждый из них ещё получил бы предложение из Китая спустя два-три сезона. Свои деньги они заработали бы в любом случае. А вот самые плодотворные для игры в футбол годы им не вернёт уже никто.

Те, кто хочет заработать, понимают, что лучше всего делать это в Китае. Уже сейчас РФПЛ не рассматривается большинством легионеров как денежный колодец, из которого можно беззаботно черпать состояние на протяжении нескольких лет. Легче делать это в Китае, ОАЭ или Индии. Да и суммы контрактов там зачастую намного больше. Потому большинство из легионеров приезжает сюда работать, рассчитывая попасть под прицелы клубов большой пятёрки. И именно Китай может помочь российскому чемпионату окончательно расстаться с репутацией лиги для заработка и сделать себе имя как лига-трамплин, площадка для развития игроков, которым в жизни нужно что-то ещё, помимо денег. Всё зависит от того, воспользуемся ли этой возможностью мы сами.

В теории РФПЛ вполне может вырасти во что-то наподобие чемпионатов Нидерландов или Бельгии. О похожей молодёжной инфраструктуре и академиях нам пока остаётся только мечтать, однако в перспективе при правильном развитии российские клубы могут стать трамплином для не самых раскрученных игроков. Тот же «Зенит» уже пошёл по этому пути, подписав контракты с Эрнани, Маком и Жулиано. Последний так и вовсе не скрывает, что через несколько лет надеется попробовать себя на более высоком уровне. Именно такие футболисты и нужны в РФПЛ. Уже сейчас наблюдается положительная тенденция, что средние клубы РФПЛ научились зарабатывать на продаже своих игроков — «Амкар», «Уфа», «Урал» и «Крылья Советов» вовсю осваивают эту науку. Если в России удастся построить вертикаль, по которой талантливые игроки из середняков будут перебираться в сильные российские команды, а оттуда в Европу, — выиграет весь чемпионат. Если мы и мечтаем о прибыльных клубах, которые не зависели бы от государственного бюджета, то этот путь кажется самым очевидным.

А для тех, кому конкуренция и прогресс не важны, всегда открыты золотые двери Шёлкового пути до Китая, футбольная федерация которого, сама того не ведая, может подтолкнуть российский футбол к эволюции в нужном направлении. Во всяком случае, очень хочется в это верить.