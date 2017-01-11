Воронежский футболист Роман Шишкин покинул московский «Локомотив»

Защитник Роман Шишкин уйдет из московского «Локомотива» ради игровой практики, сообщил главный тренер столичного клуба Юрий Семин в интервью ТАСС во вторник, 10 января. Наставник «железнодорожников» заявил, что футболист будет искать новую команду.

— Причина простая — они не имели игровой практики. Мы дали им возможность найти себе новые клубы, где у них будет больше игрового времени, тем более некоторые из них претендуют на попадание в национальные сборные. Им надо играть, им нельзя сидеть. Я не могу им гарантировать стабильное место в составе, но это игроки сложившиеся, которые должны найти себе команды, где у них будет возможность играть, — процитировало тренера издание.

Роман Шишкин родился в Воронеже и начал заниматься футболом в местном «Факеле». В 2001 году переехал в Москву и попал в школу «Спартака». С 2010 года спортсмен играл за столичный «Локомотив».