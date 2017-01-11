Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28390269/
11 января 2017, 13:26 | Футбол: Премьер-лига | РИА "Воронеж"

Воронежский футболист Роман Шишкин покинул московский «Локомотив»

Защитник подыщет себе новую команду.

Защитник Роман Шишкин уйдет из московского «Локомотива» ради игровой практики, сообщил главный тренер столичного клуба Юрий Семин в интервью ТАСС во вторник, 10 января. Наставник «железнодорожников» заявил, что футболист будет искать новую команду.

— Причина простая — они не имели игровой практики. Мы дали им возможность найти себе новые клубы, где у них будет больше игрового времени, тем более некоторые из них претендуют на попадание в национальные сборные. Им надо играть, им нельзя сидеть. Я не могу им гарантировать стабильное место в составе, но это игроки сложившиеся, которые должны найти себе команды, где у них будет возможность играть, — процитировало тренера издание.

Роман Шишкин родился в Воронеже и начал заниматься футболом в местном «Факеле». В 2001 году переехал в Москву и попал в школу «Спартака». С 2010 года спортсмен играл за столичный «Локомотив».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Все новости
11 января

Проектировщики доработают концепцию Детского литературного парка в Воронеже

«Нет повреждений – невиновен?» Как оправдали воронежца по делу о насилии над племянницей

Эму и какаду. Каких редких птиц лишился из-за эпидемии Воронежский зоопарк