Кирьяков: Габулов и Комбаров должны помочь ФК «Арсенал» остаться в премьер-лиге

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов ранее сообщил «Р-Спорт», что Габулов и Комбаров проходят медосмотр в клубе.

«Это усиление команды. Опытные игроки, которые все видели, надеюсь, их опыт поможет нам в решении главной задачи — сохранении места в премьер-лиге», — сказал Кирьяков по телефону, отметив, что команду ждут и другие приобретения.

Специалист не стал утверждать, что Габулов станет первым номером в «Арсенале». «Заранее ничего нельзя говорить, потому что конкуренцию никто не отменял, у нас есть (Михаил) Левашов, который будет стараться показать себя с самой лучшей стороны в этой конкуренции», — пояснил Кирьяков.

Последним клубом 33-летнего Габулова было московское «Динамо», однако летом 2016 года голкипер стал свободным агентом. Комбаров до недавнего времени выступал за томскую «Томь», испытывавшую финансовые проблемы.