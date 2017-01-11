Кирьяков: Габулов и Комбаров должны помочь ФК «Арсенал» остаться в премьер-лиге
Вратарь Владимир Габулов и защитник Кирилл Комбаров должны своим опытом посодействовать «Арсеналу» в решении главной задачи сезона — сохранении прописки в Российской футбольной
премьер-лиге (РФПЛ), заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер туляков Сергей Кирьяков.
Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов ранее сообщил «Р-Спорт», что Габулов и Комбаров проходят медосмотр в клубе.
«Это усиление команды. Опытные игроки, которые все видели, надеюсь, их опыт поможет нам в решении главной задачи — сохранении места в премьер-лиге», — сказал Кирьяков по телефону, отметив, что команду ждут и другие приобретения.
Специалист не стал утверждать, что Габулов станет первым номером в «Арсенале». «Заранее ничего нельзя говорить, потому что конкуренцию никто не отменял, у нас есть (Михаил) Левашов, который будет стараться показать себя с самой лучшей стороны в этой конкуренции», — пояснил Кирьяков.
Последним клубом 33-летнего Габулова было московское «Динамо», однако летом 2016 года голкипер стал свободным агентом. Комбаров до недавнего времени выступал за томскую «Томь», испытывавшую финансовые проблемы.
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