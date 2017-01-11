Александр Тарханов: «Урал» ищет игроков для усиления состава
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов признался, что во время новогодних праздников работал над селекцией, а не отдыхал.
Также он отметил, что сейчас перед командой стоит задача вернуться в рабочий ритм. Первую тренировку в новом году «Урал» провел в спортивном зале.
— Во время новогодних праздников от футбола не отдыхал. Тренер и не должен этого делать, работали с клубом над селекцией, — цитирует
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter