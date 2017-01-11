Александр Тарханов: «Урал» ищет игроков для усиления состава

Также он отметил, что сейчас перед командой стоит задача вернуться в рабочий ритм. Первую тренировку в новом году «Урал» провел в спортивном зале.

— Во время новогодних праздников от футбола не отдыхал. Тренер и не должен этого делать, работали с клубом над селекцией, — цитирует пресс-служба клуба Тарханова. — Подписали четырех игроков, закрыв проблемные позиции. Однако еще есть позиции, которые требуют усиления. Находимся в поисках. Что касается Ломакина и Глушкова, то я уверен, что они будут играть на уровне премьер-лиги. Задача на первый сбор — вернуть игроков из отпуска, подготовить к дальнейшей работе, оснастить кислородом всю мышечную систему.