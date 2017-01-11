Два грузинских футболиста пройдут просмотр в «Оренбурге»
Два грузинских футболиста из «Динамо» Батуми — защитник Леван Гегечкори и нападающий Элгуджа Лобжанидзе — пройдут просмотр в «Оренбургe».
Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на
Оба грузинских футболиста присоединятся к российскому клубу на время предсезонной подготовки. После завершения сборов, которые начались 11 января, тренерский штаб команды примет решение, подписывать ли контракты с Гегечкори и Лобжанидзе или им понадобится дополнительное время для просмотра.
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Лобжанидзе также отметил, что ему поступали предложения и из других стран, но, по его мнению, чемпионат России — это турнир высокого уровня, и именно поэтому он остановил свой выбор на «Оренбурге».
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