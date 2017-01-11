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11 января 2017, 13:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Два грузинских футболиста пройдут просмотр в «Оренбурге»

Два грузинских футболиста из «Динамо» Батуми — защитник Леван Гегечкори и нападающий Элгуджа Лобжанидзе — пройдут просмотр в «Оренбургe».

Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на пресс-службу российской команды.

Оба грузинских футболиста присоединятся к российскому клубу на время предсезонной подготовки. После завершения сборов, которые начались 11 января, тренерский штаб команды примет решение, подписывать ли контракты с Гегечкори и Лобжанидзе или им понадобится дополнительное время для просмотра.

«Перспектива того, что я могу стать игроком клуба российской Премьер-Лиги, очень приятна. Понятно, что пока будет просмотр на сборах, но я очень надеюсь, что смогу проявить себя с лучшей стороны и подписать контракт с «Оренбургом», — прокомментировал ситуацию Лобжанидзе.

Лобжанидзе также отметил, что ему поступали предложения и из других стран, но, по его мнению, чемпионат России — это турнир высокого уровня, и именно поэтому он остановил свой выбор на «Оренбурге».

Оренбург
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