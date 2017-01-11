Александр Ломакин: Хочу закрепиться в «Урале», заслужить доверие тренера и играть
Новичок «Урала» Александр Ломакин надеется, что ему удастся закрепиться в новой команде и проявить себя в
премьер-лиге.
21-летний футболист с нетерпением ждет начала работы под руководством главного тренера Александра Тарханова.
— Пока не успел со всеми пообщаться, но по ходу сбора постараюсь влиться в коллектив, — приводит
Решение о переходе в «Урал» далось легко. Переход в команду
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