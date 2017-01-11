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11 января 2017, 12:39 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Александр Ломакин: Хочу закрепиться в «Урале», заслужить доверие тренера и играть

Новичок «Урала» Александр Ломакин надеется, что ему удастся закрепиться в новой команде и проявить себя в премьер-лиге.

21-летний футболист с нетерпением ждет начала работы под руководством главного тренера Александра Тарханова.

— Пока не успел со всеми пообщаться, но по ходу сбора постараюсь влиться в коллектив, — приводит пресс-служба клуба слова Ломакина. — В целом уже со всеми познакомился. Тренировки в зале? Мне в любых условиях хорошо. Главное, что с командой. Мне понравилась тренировочная база. Чувствуется семейная обстановка.

Решение о переходе в «Урал» далось легко. Переход в команду премьер-лиги — большой шаг и шанс. Думаю, отправной точкой стал матч с ЦСКА (Ломакин забил гол и отдал голевую передачу в матче Кубка России. — Прим. «СЭ»). Сейчас хочу закрепиться в «Урале», заслужить доверие тренера и играть. С нетерпением жду работы под руководством Тарханова. Разница между ФНЛ и РФПЛ? Не играл в премьер-лиге, поэтому не могу судить. Надеюсь, что быстро привыкну и покажу свои лучшие качества.

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