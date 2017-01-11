Александр Ломакин: Хочу закрепиться в «Урале», заслужить доверие тренера и играть

21-летний футболист с нетерпением ждет начала работы под руководством главного тренера Александра Тарханова.

— Пока не успел со всеми пообщаться, но по ходу сбора постараюсь влиться в коллектив, — приводит пресс-служба клуба слова Ломакина. — В целом уже со всеми познакомился. Тренировки в зале? Мне в любых условиях хорошо. Главное, что с командой. Мне понравилась тренировочная база. Чувствуется семейная обстановка.