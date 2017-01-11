Агент: Цауне нужно восстановиться от травмы, а затем искать новый клуб
МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Латвийскому футболисту Александру Цауне нужно восстановиться от травмы, а затем искать себе новый клуб. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Арсен Минасов.
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«Александру вначале нужно восстановиться от травмы, а затем искать новый клуб и продолжать играть в футбол. У него довольно непростое повреждение, поэтому назвать точные сроки восстановления пока трудно», — сказал Минасов.
При этом агент игрока отказался комментировать причины расторжения договора с ЦСКА.
В предыдущем сезоне Цауня провел девять матчей в чемпионате России, в которых забил один гол. На счету полузащитника, который до ЦСКА играл за латвийские «Сконто», Олимп и английский «Уотфорд», также есть 45 матчей за национальную команду, в которых он забил 12 мячей.
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