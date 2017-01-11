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11 января 2017, 12:24 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агент: Цауне нужно восстановиться от травмы, а затем искать новый клуб

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Латвийскому футболисту Александру Цауне нужно восстановиться от травмы, а затем искать себе новый клуб. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Арсен Минасов.

Арсен Минасов отказался комментировать причины расторжения договора с ЦСКА. Увеличить
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Во вторник пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что клуб расторг контракт с Цауней по обоюдному согласию сторон. Ранее врач столичной команды Шагабутдин Керимов рассказал ТАСС, что 28-летнему полузащитнику требуется операция на голеностопном суставе.

«Александру вначале нужно восстановиться от травмы, а затем искать новый клуб и продолжать играть в футбол. У него довольно непростое повреждение, поэтому назвать точные сроки восстановления пока трудно», — сказал Минасов.

При этом агент игрока отказался комментировать причины расторжения договора с ЦСКА.

В предыдущем сезоне Цауня провел девять матчей в чемпионате России, в которых забил один гол. На счету полузащитника, который до ЦСКА играл за латвийские «Сконто», Олимп и английский «Уотфорд», также есть 45 матчей за национальную команду, в которых он забил 12 мячей.

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