Агент: Цауне нужно восстановиться от травмы, а затем искать новый клуб

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Во вторник пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что клуб расторг контракт с Цауней по обоюдному согласию сторон. Ранее врач столичной команды Шагабутдин Керимов рассказал ТАСС, что 28-летнему полузащитнику требуется операция на голеностопном суставе.

«Александру вначале нужно восстановиться от травмы, а затем искать новый клуб и продолжать играть в футбол. У него довольно непростое повреждение, поэтому назвать точные сроки восстановления пока трудно», — сказал Минасов.

При этом агент игрока отказался комментировать причины расторжения договора с ЦСКА.

В предыдущем сезоне Цауня провел девять матчей в чемпионате России, в которых забил один гол. На счету полузащитника, который до ЦСКА играл за латвийские «Сконто», Олимп и английский «Уотфорд», также есть 45 матчей за национальную команду, в которых он забил 12 мячей.