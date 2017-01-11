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11 января 2017, 12:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Луис Адриано прибыл в Рим для прохождения медосмотра

Потенциальный новичок московского «Спартака» Луис Адриано сегодня утром прибыл в Рим для прохождения медосмотра.

Само медицинское обследование бразильского нападающего «Милана» пройдет 12 и 13 января.

В случае успешного прохождения медицинского просмотра 29-летний форвард вместе со своими представителями должен прилететь в Москву и подписать контракт с московским клубом.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за 29-летнего футболиста € 1 млн. Помимо этого, в случае успешного выступления в московском клубе «Милан» может получить и дополнительные бонусы. В стан красно-чёрных Адриано перебрался летом 2015 года из донецкого «Шахтёра». В общей сложности он провёл за итальянскую команду 36 матчей и забил шесть голов.

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