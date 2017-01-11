Луис Адриано прибыл в Рим для прохождения медосмотра

Само медицинское обследование бразильского нападающего «Милана» пройдет 12 и 13 января.



В случае успешного прохождения медицинского просмотра 29-летний форвард вместе со своими представителями должен прилететь в Москву и подписать контракт с московским клубом.



Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за 29-летнего футболиста € 1 млн. Помимо этого, в случае успешного выступления в московском клубе «Милан» может получить и дополнительные бонусы. В стан красно-чёрных Адриано перебрался летом 2015 года из донецкого «Шахтёра». В общей сложности он провёл за итальянскую команду 36 матчей и забил шесть голов.