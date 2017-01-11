Луис Адриано прибыл в Рим для прохождения медосмотра
Потенциальный новичок московского «Спартака» Луис Адриано сегодня утром прибыл в Рим для прохождения медосмотра.
Само медицинское обследование бразильского нападающего «Милана» пройдет 12 и 13 января.
В случае успешного прохождения медицинского просмотра 29-летний форвард вместе со своими представителями должен прилететь в Москву и подписать контракт с московским клубом.
Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за 29-летнего футболиста € 1 млн. Помимо этого, в случае успешного выступления в московском клубе «Милан» может получить и дополнительные бонусы. В стан
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