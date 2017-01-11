Резвухин: Известных новичков на сборе ФК «Амкар» не будет, как и игроков из «Томи»

Первый подготовительный этап команды пройдет с 12 по 31 января в Белеке. «Амкар» в 17 турах набрал 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

«Известных игроков на первом сборе команды не будет, — сказал в телефонном разговоре Резвухин. — У нас будут потенциальные новички, мы будем просматривать достаточно много ребят — кто как себя проявит. Мы смотрим игроков на все позиции. Никого из игроков “Томи” мы не приглашали. Им ведь сначала надо урегулировать отношения с клубом. И к тому же у них есть представители — это только кажется, что они бесплатные, а на самом деле это не так».

Собеседник агентства назвал приоритетные направления селекции.

«С учетом того, что из команды ушли вратарь и центральный защитник (Александр Селихов и Георгий Джикия перешли в московский “Спартак”), в первую очередь мы ищем игроков на эти позиции, — продолжил генеральный директор клуба. — У нас есть обойма вратарей: и один, и другой могут безболезненно выполнять функции основного. Но нам нужен еще один голкипер. И также мы ищем нападающего».

25 января «Амкар» в Турции проведет контрольный матч с румынским клубом «Ботошани», а тремя днями позже — с македонским «Вардаром».