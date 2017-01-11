Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28389006/
11 января 2017, 12:20 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

В «Арсенале» подтвердили, что Габулов и Комбаров продолжат карьеру в Туле

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил «СЭ», что вратарь Владимир Габулов проходит медицинское обследование и в ближайшее время может подписать контракт с клубом.

Также в Туле должен продолжить карьеру и защитник Кирилл Комбаров.

— Владимир Габулов проходит медицинское обследование в «Арсенале», — сказал Балашов.

— Когда с ним будет подписан контракт?

— Если обследование пройдет хорошо, то уже 12 января оформим все бумаги.

— То же касается и Кирилла Комбарова?

— Верно.

— Кто-то еще может пополнить команду?

— Планируем подписать контракты с несколькими игроками. А на сборе в Турции президент «Арсенала» представит их официально. (Сергей АСТАХОВ).

Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
10 января

"Спартак" готовит супертрансфер

Новость, которая вызовет бурю

"Наш футбол скоро рухнет"