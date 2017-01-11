В «Арсенале» подтвердили, что Габулов и Комбаров продолжат карьеру в Туле
Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил «СЭ», что вратарь Владимир Габулов проходит медицинское обследование и в ближайшее время может подписать контракт с клубом.
Также в Туле должен продолжить карьеру и защитник Кирилл Комбаров.
— Владимир Габулов проходит медицинское обследование в «Арсенале», — сказал Балашов.
— Когда с ним будет подписан контракт?
— Если обследование пройдет хорошо, то уже 12 января оформим все бумаги.
— То же касается и Кирилла Комбарова?
— Верно.
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— Планируем подписать контракты с несколькими игроками. А на сборе в Турции президент «Арсенала» представит их официально. (Сергей АСТАХОВ).
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