В «Арсенале» подтвердили, что Габулов и Комбаров продолжат карьеру в Туле

Также в Туле должен продолжить карьеру и защитник Кирилл Комбаров.

— Владимир Габулов проходит медицинское обследование в «Арсенале», — сказал Балашов.

— Когда с ним будет подписан контракт?

— Если обследование пройдет хорошо, то уже 12 января оформим все бумаги.

— То же касается и Кирилла Комбарова?

— Верно.

— Кто-то еще может пополнить команду?

— Планируем подписать контракты с несколькими игроками. А на сборе в Турции президент «Арсенала» представит их официально. (Сергей АСТАХОВ).