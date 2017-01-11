13 игроков тульского «Арсенала» будут работать с дублем, Фильцов покинет команду

Вплоть до 24 января команда главного тренера Василия Рожнова будет тренироваться на стадионе ДЮСШ «Арсенал» в посёлке Косая Гора. Затем молодёжка проведёт два учебно-тренировочных сбора в Турции — с 28 января по 10 февраля и с 14 по 26 февраля.



Сбор на Косой Горе с «молодёжкой» проведут игроки главного «Арсенала». Это вратари Александр Фильцов, Роман Герус, защитники Игорь Калешин, Лукаш Тесак, Александр Горбатюк, Дмитрий Айдов, полузащитники Андрей Горбанец, Эммануэль Фримпонг, Александр Шешуков, Дмитрий Смирнов, нападающие Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин и Хызыр Аппаев.



«Арсенал» ведёт переговоры с «Рубином» по прекращению аренды Александра Фильцова.