«Оренбург» в Белеке сыграет с «Кайратом» и «Интером»

В рамках сбора запланированы два товарищеских матча: 19 января — против «Кайрата» из Казахстана, а 21 января — против «Интера» из Баку.

К тренировкам основы привлечены два футболиста из молодёжного состава — Денис Кайков и Дмитрий Рудаков, также несколько футболистов во время сборов будут находиться на просмотре.