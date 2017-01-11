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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28388798/
11 января 2017, 12:03 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Оренбург» в Белеке сыграет с «Кайратом» и «Интером»

Футбольный клуб «Оренбург» прилетел в Белек, где с 10 по 22 января пройдет первый учебно-тренировочный сбор.

В рамках сбора запланированы два товарищеских матча: 19 января — против «Кайрата» из Казахстана, а 21 января — против «Интера» из Баку.

К тренировкам основы привлечены два футболиста из молодёжного состава — Денис Кайков и Дмитрий Рудаков, также несколько футболистов во время сборов будут находиться на просмотре.

Оренбург
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