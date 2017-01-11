Футболист Данни полетел с санкт-петербургским «Зенитом» на сбор в Дубай
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Португальский полузащитник «Зенита» Данни, пропустивший первую часть нынешнего сезона из-за травмы, полетел с командой на сбор в Дубай, сообщается на официальном сайте санкт-петербургского футбольного клуба.
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Данни в апреле 2016 года получил разрыв крестообразной связки правого колена, который стал для футболиста третьим. Тогда же сообщалось, что на восстановление 33-летнему португальцу потребуется 12−14 месяцев. Сбор «Зенита» в Дубае продлится до 22 января. В его рамках команда Мирчи Луческу сыграет товарищеские матчи с франкфуртским «Айнтрахтом», китайским «Чанчунь Ятай», венгерским «Видеотоном» и ташкентским «Локомотивом».
Полностью список игроков «Зенита», вылетевших в Дубай, выглядит следующим образом:
вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин;.
защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов, Ибрагим Цаллагов;.
полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Данни, Даниил Лесовой, Леон Мусаев, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло;.
нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Александр Кержаков и Артем Дзюба.
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