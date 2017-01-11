Футболист Данни полетел с санкт-петербургским «Зенитом» на сбор в Дубай

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Данни в апреле 2016 года получил разрыв крестообразной связки правого колена, который стал для футболиста третьим. Тогда же сообщалось, что на восстановление 33-летнему португальцу потребуется 12−14 месяцев. Сбор «Зенита» в Дубае продлится до 22 января. В его рамках команда Мирчи Луческу сыграет товарищеские матчи с франкфуртским «Айнтрахтом», китайским «Чанчунь Ятай», венгерским «Видеотоном» и ташкентским «Локомотивом».

Полностью список игроков «Зенита», вылетевших в Дубай, выглядит следующим образом:

вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин;.

защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов, Ибрагим Цаллагов;.

полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Данни, Даниил Лесовой, Леон Мусаев, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло;.

нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Александр Кержаков и Артем Дзюба.