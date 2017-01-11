Габулов проходит медобследование с тульским «Арсеналом»

Ранее была информация, что 33-летний футболист подпишет контракт с тульской командой до начала зимних тренировочных сборов в Турции. Прошлым летом СМИ сообщали об интересе «Арсенала» к Владимиру, однако первую половину сезона РФПЛ вратарь пропустил, не сумев найти новое место работы.



Последним клубом Габулова было московское «Динамо», за которое он выступал с 2013 года, а покинул после вылета команды в ФНЛ по итогам сезона-2015/16.