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11 января 2017, 12:02 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Габулов проходит медобследование с тульским «Арсеналом»

Обновлено: 10:57
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов проходит медицинское обследование в тульском «Арсенале», сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Ранее была информация, что 33-летний футболист подпишет контракт с тульской командой до начала зимних тренировочных сборов в Турции. Прошлым летом СМИ сообщали об интересе «Арсенала» к Владимиру, однако первую половину сезона РФПЛ вратарь пропустил, не сумев найти новое место работы.

Последним клубом Габулова было московское «Динамо», за которое он выступал с 2013 года, а покинул после вылета команды в ФНЛ по итогам сезона-2015/16.

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