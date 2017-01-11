СМИ: «Бешикташ» намерен приобрести Смолова по окончании сезона

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Издание отмечает, что руководство «Бешикташа» сделало предложение 26-летнему нападающему о переходе текущей зимой, однако «Краснодар» и сам игрок дали отрицательный ответ. Сообщается, что по окончании текущего сезона стороны снова проведут переговоры относительно перехода Смолова.

Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны немецкой «Боруссии» (Дортмунд). Однако позднее спортивный директор клуба Алексей Зинин сообщил ТАСС, что «Краснодар» не намерен отпускать Смолова, однако готов рассмотреть предложения по игроку.

Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2015/16 и лидирует в снайперской гонке текущего первенства с 10 голами в 12 играх. Также в активе форварда пять мячей в шести играх Лиги Европы сезона-2016/17.

За сборную России нападающий в 2016 году провел девять матчей, забив два гола. Он участвовал в чемпионате Европы, где отличиться не сумел. Смолов в 2016 году в общей сложности провел 42 матча и забил 31 мяч. Форвард признан лучшим футболистом России 2016 года по версии еженедельника «Футбол».