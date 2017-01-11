Бывший врач «Спартака»: Широков бегал кроссы наравне с Промесом, без одышки

«В моем понимании, если человек тебе нужен, он будет в команде. Из команды мы ушли вместе с Широковым — на тот момент Рома был здоров и находился в прекрасной физической форме. И вообще, в свои 34 он бегал кроссы наравне с Промесом и без единой доли одышки», — рассказал Корницкий.

Кроме того, он рассказал, как в одном из матчей оказал помощь Сальваторе Боккетти за 75 секунд.

«Аленичев никогда не кричал, и даже та ситуация с Боккетти не обсуждалась никак. Ни тренерский штаб, ни руководство клуба не выразило мне претензий. Существует регламент: при травме головы доктор может оценивать состояние пострадавшего две минуты. В игре с “Зенитом” я оказывал помощь Боккетти 75 секунд — все это много раз проверялось с секундомерами. Было рассечение над бровью — фактически до кости. Сальва начал махать руками — “Давай быстрее! Мне надо на поле!” — и сдернул повязку. На повторное наложение ушло 10−15 секунд, но в нормативы я все равно уложился. Да, в это время нам забили гол. Но мы играли в пять защитников, четверо из которых находились в это время в штрафной. Четверо защитников — против Дзюбы!», — отметил Корницкий.