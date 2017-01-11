Жерар Гоу в московском ЦСКА: «утка» или реальность?

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Если верить информации Life.ru, в услугах 28-летнего нападающего «Кайрата» Жерара Гоу заинтересован московский ЦСКА. При этом клубы пока никак на нее не отреагировали, что неудивительно. Обычно они хранят молчание до подписания контракта с тем или иным потенциальным новичком.

Хотя учитывая недавний отъезд сербского полузащитника «Астаны» Неманьи Максимовича в «Валенсию», не исключаем, что и Гоу может вернуться в РФПЛ, откуда, несколько сезонов назад перебрался в алматинский клуб.

Армейцы сейчас действительно испытывают острый дефицит форвардов. В команде уже нет шведского форварда Карлоса Страндберга, перешедшего в бельгийский «Брюгге». Ласина Траоре близок к возвращению в «Монако», так как своей игрой не впечатлил тренерский штаб армейского клуба. Хотя ивуариец изначально не особо горел желанием ехать в Россию. Вдобавок из-за истории с кокаином дисквалифицирован Роман Еременко. Словом, у ЦСКА серьезные проблемы с игроками группы атаки, в связи с чем и заглянули на казахстанский рынок.

Но это не значит, что армейцы возьмут и легко выложат за него несколько миллионов. Как известно, у московского клуба напряженка с деньгами, вследствие чего на проблемные позиции в основном арендует игроков или приобретают за небольшую сумму. Трансферная стоимость Жерара Гоу оценивается в 2,5 миллиона евро. Это данные Transfermarket. Поэтому слабо верится в то, что ЦСКА ее покроет. Скорее всего, попытается сбить цену на ивуарийца, у которого, кстати, заканчивается контракт в конце 2017 года или на худой конец арендовать, что выглядит вполне логично.

С другой стороны, необходимо учитывать желание игрока, уже выступавшего в РФПЛ. Правда, в основной состав «Краснодара» не пробился, имея на руках трехлетний контракт. Всего провел шесть игр, забил один гол. А тут речь о ЦСКА, где к каждому игроку предъявляется повышенное требование, не говоря о прочих давлениях.

Да, Гоу прекрасно умеет сыграть на острие атаки, замкнув прострел или реализовав выход с вратарем. Но в России играют команды с вязкой обороной, просто так разгуляться не позволят. К тому же, зачастую форварды выполняют оборонительные функции, что явно не для Жерара. В «Кайрате» он освобожден от черновой работы. Его удел забивать, и со своими прямыми обязанностями справлялся умело, дважды подряд выиграв бомбардирскую гонку (22 гола).

Так что не все так однозначно. Если Гоу и перейдет в ЦСКА, то при условии, что «Кайрат» получит хорошую компенсацию и найдет достойную замену. А с последним также не все просто. В КПЛ беда с нападающими, а найти забивного форварда за границей непросто даже армейцам. Алматинцы хорошенько подумают перед тем, как попрощаться с Гоу в свете нового сезона и предстоящего в нем борьбы за чемпионство с «Астаной» и выступления в еврокубке. А потому слабо верится в отъезд лучшего снайпера казахстанского чемпионата в Белокаменную. А если это не «утка», ивуарийский легионер станет вторым футболистом КПЛ, перебравшимся в серьезный чемпионат в зимнее межсезонье.

Напомним, что Жерар Гоу выступает в «Кайрате» с лета 2014 года. За это время провел 85 матчей, забил 63 гола и отдал 18 результативных передач. Ранее также была информация о том, что им интересуется «Марсель».